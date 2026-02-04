- Crónica del encuentro entre Trump y Petro, quien por primera vez en casi 4 años llegó antes de la hora a una cita

Tras dos horas de reunión en la Casa quedaron atrás los insultos grandilocuentes y dejaron sobre la mesa narcotráfico, energía, comercio y seguridad regional

Washington amaneció gris, pero la diplomacia —esa criatura caprichosa— decidió ponerse traje de gala. Contra su propia fama de llegar tarde a actos oficiales, el presidente colombiano Gustavo Petro arribó antes de la hora prevista a la Casa Blanca este martes. No fue un detalle menor: en una relación marcada por insultos, amenazas veladas y sanciones, la puntualidad funcionó como un primer gesto de tregua.

Donald Trump lo esperaba dentro, no en la escalinata. El protocolo se quebró —un detalle menor en apariencia, pero cargado de simbolismo— mientras fotógrafos capturaban un apretón de manos que meses atrás habría sido impensable. La escena sellaba un viraje: de amenazas públicas y sanciones a un cara a cara de casi dos horas, a puerta cerrada.

La historia de cómo llegaron hasta aquí es una sucesión de agravios, desmentidos, advertencias y —al final— una llamada telefónica que frenó la caída libre.

Meses atrás, Trump había acusado a Petro de permitir que la cocaína colombiana inundara Estados Unidos, sugiriendo incluso posibles acciones militares y promoviendo sanciones contra el mandatario y su entorno. Petro respondió con un discurso inflamado: denunció operaciones estadounidenses en el Caribe, habló de soberanía latinoamericana, y acusó a políticos colombianos de engañar a Washington para sabotear su gobierno. En diciembre, Trump llegó a decir que Petro “mejor cerrara esas fábricas de cocaína”, y en enero lo instó a “watch his ass” —una frase que recorrió titulares y redes— tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro, junto a sus comitivas. Foto: Presidencia.

La tensión alcanzó un punto crítico cuando Colombia suspendió cooperación de inteligencia con Estados Unidos por los ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe, una decisión que profundizó la grieta bilateral. Washington, por su parte, revocó visas y endureció el tono diplomático. Petro replicó desde plazas públicas y redes, mezclando retórica antiimperial, advertencias sobre la legalidad internacional y llamados a reformar la política global antidrogas.

El giro comenzó el 7 de enero, con una llamada telefónica coordinada a contrarreloj por diplomáticos de ambos países. Según funcionarios y reportes de prensa, la conversación descomprimió la crisis y derivó en una invitación formal a la Casa Blanca. Petro habló entonces de un posible deshielo; Trump admitió que su par colombiano había sido “más amable” en semanas recientes. La antesala estuvo llena de señales cruzadas: Petro revivió críticas a Washington por Venezuela incluso días antes del viaje, mientras Bogotá restauraba algunos canales de cooperación antidrogas para evitar un choque mayor.

Horas antes de la reunión, Colombia anunció la extradición del narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, una señal directa a Trump en el tema que más le importa. No fue casualidad: Petro sabe que cada gesto antidrogas funciona como moneda diplomática en Washington.

Cuando finalmente se encontraron este 3 de febrero, el tono fue notablemente distinto. Tras el encuentro, Trump calificó la reunión como “muy buena” y llamó a Petro “terrific”, minimizando los insultos previos y sugiriendo avances en temas de sanciones y cooperación. Petro, con su estilo de profesor heterodoxo, dijo que la cita merecía un “9 de 10” y que las diferencias ideológicas no dominaron la conversación.

¿Qué se habló puertas adentro? De acuerdo con declaraciones posteriores y reportes de prensa, los ejes fueron claros: narcotráfico, energía, Venezuela, comercio y seguridad regional. Petro insistió en cambiar el enfoque antidrogas —menos castigo al campesino, más persecución a las élites criminales— y aseguró haber entregado a Trump nombres de grandes capos con operaciones internacionales. Rechazó la fumigación aérea, defendió estrategias alternativas y pidió cooperación para capturar redes transnacionales.

Llegada de Gustavo Petro a la Casa Blanca, en Washington. Foto: Presidencia

El capítulo energético ocupó un espacio inesperado. Petro mencionó la posibilidad de exportar gas venezolano a través de Colombia, un tema que conecta geopolítica, transición energética y pragmatismo económico. También se discutieron Venezuela, la estabilidad regional y las tensiones comerciales —incluido el pulso diplomático entre Colombia y Ecuador— con la idea de reducir fricciones sin anuncios grandilocuentes.

La diplomacia se expresó en gestos casi literarios. Petro sugirió que la famosa gorra roja de Trump podría transformarse en “Make the Americas Great Again”, un guiño hemisférico. Trump le obsequió un ejemplar firmado de The Art of the Deal, mientras Petro entregaba artesanías indígenas, subrayando identidad y territorio. En una foto compartida por el colombiano, Trump escribió: “Gustavo – A great honor – I love Colombia.”

Más tarde, desde la embajada colombiana, Petro ofreció una rueda de prensa donde bajó el dramatismo y subió la precisión. Dijo que la conversación se centró en cooperación contra las redes de narcotráfico, en alternativas al modelo tradicional de erradicación, en Venezuela y en proyectos energéticos. Reiteró que el problema no son solo los cultivos, sino los financistas y lavadores de dinero que operan en varias jurisdicciones; pidió ayuda para capturarlos y defendió un enfoque que combine seguridad, desarrollo rural y responsabilidad compartida. También dejó entrever que la normalización será gradual, no automática.

El contraste con el pasado reciente resulta casi novelesco. No hace mucho, Trump advertía públicamente que una intervención en Colombia “sonaba bien”; Petro respondía que jamás volvería a empuñar un arma, “pero por la patria…”, elevando la retórica a territorio épico. Entre insultos cruzados, sanciones, visados retirados y suspensiones de cooperación, la relación pasó por su peor momento en décadas. Y sin embargo, hoy ambos presidentes hablan de pragmatismo, resultados y puentes.

Nada está resuelto. La Casa Blanca no anunció acuerdos firmados; Colombia no obtuvo un levantamiento inmediato de sanciones. Pero sí ocurrió algo que en diplomacia cuenta: cambió el tono. Petro llegó temprano a una reunión que podía sellar su legado; Trump pasó del agravio a la cortesía en una tarde. La desconfianza no desapareció, pero entró a la Casa Blanca y se sentó a conversar.

Quizá dentro de años, cuando se escriba la historia completa de este periodo, alguien recordará el detalle aparentemente trivial que abrió la escena: el presidente que casi siempre llega tarde esta vez llegó antes. Y en política exterior, a veces los símbolos pesan tanto como los tratados.

