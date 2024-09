Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. Nuevamente la situación del país va tomando un carisma de confrontación total. Petro se apoya en Santos, el petrosantismo. Santos, con la malicia que le es característica aparentemente niega ese vínculo, pero el vínculo es real. Tiene dos importantísimos ministros santistas: el canciller y Cristo. Y tiene embajadores en embajadas muy significativas, tiene a Prada en París y a Roy Barreras en Inglaterra.



Más allá de cualquier diferencia externa Petro sigue con su plan. Es caotizar totalmente al país. La guerrilla avanza desmesuradamente, los paramilitares lo mismo. El hecho más grave es el desequilibrio presupuestal que hay en el país El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla es un nombre absolutamente rudimentario, presentó un presupuesto de 523 billones totalmente desbalanceado y ya empezó el problema con el Parlamento. Pues no aprobaron el monto, tampoco dieron monto, entonces crearon una especie de limbo jurídico.

Petro amenazó que lo desataba mediante un decreto que ponía en vigencia el presupuesto. Cada vez más eh se muestra dictatorial Petro madurista. Yo era de los que creía que no iba a ocurrir nunca esa situación que fue denunciada por el señor Uribe y cada vez más parece que el fantasma de Venezuela se nos acerca y eso es gravísimo. En América Latina están sucediendo una serie de cosas gravísimas y a nivel mundial también. La confrontación es evidente. Estados Unidos está en un periodo preelectoral, parece que cada día que pasa Maduro se asienta más y el gran problema el que si Maduro se queda otros 3 millones de venezolanos se vienen, y yo asevero que el 5 % van a ser marielitos y nos las mete aquí. Como ya están apoderados de Bogotá El tren de Aragua y la policía no puede hacer nada porque la policía nuestra no hace nada.

Entonces es una situación caótica, un caos deliberadamente construido por Petro. Es una situación muy muy muy delicada. Quedan 2 años que van a ser francamente terroríficos.