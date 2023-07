PETRO NO ES DE IZQUIERDA

Por: EDUARDO BENAVIDES LEGARDA |

julio 28, 2023

Los grandes medios masivos de comunicación, propiedad de los grupos empresariales más poderosos del país, y el PACTO HISTORICO, insisten en calificar a GUSTAVO PETRO como un presidente de izquierda. Qué hay detrás de semejante falacia?

Para sustentar la afirmación del título, debemos definir qué es ser de izquierda. Ser de izquierda es propender por un cambio radical en las estructuras sociales, particularmente de la económica, a fin de hacer realidad el sueño de una mejor distribución de la riqueza que conduzca a una elevación de la calidad de vida de la población. Para ello son necesarias dos cosas: primero, romper con la dominación económica de los EEUU sobre nuestro país, y segundo, salir del atraso económico sempiterno que nos caracteriza, justamente fruto de ese dominio que EEUU ejerce sobre nosotros. Sin resolver estos dos problemas, jamás podremos desarrollar nuestras fuerzas productivas y salir adelante como país. La lucha contra estos dos factores implica una defensa vertical de nuestra soberanía.

La dominación imperialista se manifiesta de modo general en las políticas de libre comercio que EEUU le ha impuesto al mundo después de la disolución de la Unión Soviética por medio del Consenso de Washington, y que se concretizan por los tratados de libre comercio y por las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, la OCDE y el Banco Mundial y otras agencias multilaterales. Por tanto, ser de izquierda es oponerse a los tratados de libre comercio que impiden nuestro desarrollo, así como oponerse a las imposiciones del FMI, OCDE y Bamco Mundial, especialmente.

PETRO no se opone al imperialismo USA. Por el contrario, lo apoya. Desde la campaña electoral pasada en EEUU, dijo que BIDEN representaba el programa de la Colombia Humana para ese país, se ha plegado sumiso a sus mandatos y no condena las tropelías de EEUU por el mundo. Hasta firmó una declaración propuesta por EEUU en la ONU, condenando a Rusia por la guerra de Ucranis. PETRO no es de izquierda.

PETRO dijo en campaña que la principal tarea de su gobierno sería desarrollar el capitalismo nacional pero que para ello era necesario renegociar el Tratado de Libre Comercio con EEUU. De acuerdo. Pero tan pronto llegó a la Presidencia se echó para atrás y no volvió a hablar del tema. El embajador de EEUU en Colombia, confirmó que el Tratado de Libre Comercio no sería renegociado. PETRO no es de izquierda.

PETRO no se opone a las imposiciones del FMI, OCDE y Banco Mundial, y muy por el contrario, las acata sumisamente, y por eso, le aplauden su gestión. PETRO no es de izquierda.

PETRO continúa con un manejo neoliberal de la economía, lo cual es la causa principal de nuestros males. PETRO no es de izquierda.

En la Reforma Tributaria y en el Plan de Desarrollo, PETRO golpeó duramente a las clases medias y populares. PETRO no es de izquierda.

La política de precios de los combustibles afecta hondamente a los sectores populares pues induce a un aumento del costo de vida. PETRO no es de izquierda.

PETRO prometió rebajar el costo de la energía, y de hecho, este suben desaforadamente. PETRO no es de izquierda.

PETRO autorizó la presencia de militares norteamericanos armados, supuestamente para vigilar la Amazonía, lo cual es contrario a nuestra Constitución y por tanto ilegal, y obviamente es una violación de nuestra soberanía nacional y una amenaza para los países vecinos. PETRO no es de izquierda.

En campaña, PETRO dijo que Colombia era un volcán próximo a una gran explosión. Pero que con sus reformas pretendía que esas explosiones fueran controladas. La gran explosión de que habla es la gran movilización social que venía ascendiendo, especialmente en 2021. PETRO hábilmente logró captar electoralmente el gran deseo de cambio que expresaron las masas con la movilización pero tan pronto llegó al gobierno empezó a promover sus pequeñas explosiones controladas, sus reformas, que no son estructurales, pues no van a modificar el modelo económico pero sí desmovilizaron a las masas, quienes se han quedado con los crespos hechos sin ver los cambios prometidos. Esta desmovilización de las masas sólo le sirve a la oligarquía colombiana y al imperialismo USA. PETRO no sólo no es de izquierda sino que le presta un gran servicio a la derecha.

Los grandes medios masivos de comunicación son insistentes en hacernos creer que PETRO es de izquierda. Eso tiene un fin perverso: que gracias a los desaciertos de PETRO la gente termine odiando a la izquierda y así la derecha pueda regresar tranquilamente al gobierno. Es el legado que nos dejará PETRO. Las reformas de PETRO son coherentes con aquello de QUE ALGO CAMBIE PARA QUE EN EL FONDO NADA CAMBIE.

Definitivamente PETRO no es de izquierda. Los hechos de su gobierno así lo confirman.