- Petro, Lula y Claudia Sheinbaum en la cumbre de los Progresistas en España y ausentes de la convocada por Trump

La reunión global en la que el presidente español Pedro Sanchez es protagonista contrasta el Escudo de las Américas que reunió a la derecha latinoamericana

Con el propósito de hacerle frente al llamado Escudo de Las Américas, una iniciativa del presidente de los Estado Unidos Donal Trump, que recoge a mandatarios de derecha y la extrema derecha en América Latina, el presidente de España Pedro Sanchéz y la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista organizaron la movilización global de los sectores progresistas conocida como ‘Global Progressive Mobilisation’ que tendrá lugar este viernes y sábado en Barcelona en busca de rearmar a la izquierda mundial.

Al encuentro asistirá el presidente Gustavo petro, quien viajará este miércoles al igual que otros de sus homólogos que ya confirmaron su asistencia como; Lula da Silva de Brasil, Yamandú Orsi de Uruguay, Claudia Sheinbaum de México, José Maria Neves, presidente de Cabo Verde, Cyril Ramaphosa de Sudáfrica, el presidente del Consejo Europeo, António Costa y Guy Ryder, secretario general adjunto de políticas en representación de Naciones Unidas, como los asistentes de mayor reconocimiento.

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Se espera también la asistencia de por lo menos representantes de 20 gobiernos al igual que la presencia del expresidente chileno Gabriel Boric y del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani a través de videollamada, este último uno de los mayores opositores actualmente del gobierno Trump en ese país.

Detrás de la organización de este evento están la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresistas. Sánchez junto al presidente de los socialistas europeos, Stefan Löfven, fueron los gestores de esta idea y quienes han reconocido públicamente que juntar a las diferentes corrientes de izquierda a nivel global en un solo lugar resultó complejo, pero que consideran que el panorama actual les exige estar más conectado, ya que Trump atraviesa momentos álgidos en medio de la crisis en Oriente Medio.

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El encuentro reunirá a líderes políticos, activistas y representantes progresistas de todo el mundo con el objetivo de coordinar respuestas comunes ante los desafíos globales y la “internacional ultraderechista”. La cifra de inscritos, asciende a 3.000 personas y se esperan más de 100 partidos inscritos.

El presidente de España ha dicho que busca vender el modelo de su país como referente en la lucha contra la derecha y extrema derecha a nivel interno y en el mundo.

Mientras que los organizadores plantean que este espacio es una plataforma que busca visibilizar y dar credibilidad a las soluciones progresistas, demostrando que “son la clave para la prosperidad de la humanidad".

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