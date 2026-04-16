- Ecopetrol lidera el ranking de las petroleras más endeudadas del mundo y enciende alarmas en el mercado

La petrolera nacional tiene la mitad de su valor comprometido en deuda, con utilidades en caída, menos reservas y una rebaja en su calificación internacional

En el ranking de las grandes empresas petroleras del mundo, Ecopetrol ocupa el primer lugar entre las más endeudadas. Con una deuda de $ 109,2 billones al cierre de 2025 y una capitalización bursátil cercana a $105,1 billones, la petrolera colombiana muestra una relación deuda-valor cercana al 51 %.

Lo anterior quiere decir que la mitad de su valor de mercado está financiado con deuda. Supera de lejos a las 12 petroleras más grandes con las que se le compara internacionalmente.

Solo la argentina YPF se le acerca con 38,4 %, seguida por el peso pesado British Petroleum BP, con 37,7 %, alrededor de 13 puntos de diferencia con la colombiana. Petrobras, registra 35,2 % y Repsol aparece con 31 %. En el cómodo rango de 20 % aparecen Shell (22,5 %); TotalEnergies (23,6 %); Equinor (24,2 %); y Eni (29,5 %). Luego está ConocoPhillips, que registra 13,3 %, y ExxonMobil, la más grande de Estados Unidos, marca apenas 6,1 %.

Lo sensible de este indicador es que se traduce en mayores costos financieros. La implicación en escenarios como la caída en los precios internacionales del crudo, el incremento en las tasas de interés o las presiones cambiarias es que Ecopetrol quedaría más expuesta a riesgos financieros que las otras grandes petroleras.

El año pasado, el crudo Brent, de referencia para Colombia, cayó 15 %, y el escenario de las guerras en Oriente Medio lo han hecho marcar algunos picos más allá de los USD 100 por barril en las cotizaciones. Las tasas de interés se mantuvieron altas, lo que presiona la caja, el crédito y la inversión de Ecopetrol.

Descenso en la calificación internacional

La calificadora Standard & Poor’s (S&P Global Ratings) se pronunció sobre Ecopetrol en un informe: dijo que juega un papel fundamental en materia de ingresos para Colombia y que tuvo dividendos para la nación de $11,7 billones en 2025, que continúa invirtiendo cerca de 3 % de las inversiones proyectadas para 2026 en materia de transición energética, y también en gas, que actualmente importa. Concluyó que, si la empresa prioriza sus flujos de efectivo para dividendos en lugar de mantenimiento, habría otra señal para ellos. Ya este año la calificación bajó de ‘BB’ a ‘BB-’, tal como le pasó al país.

Más difícil aún es que, cuando se mide después de impuestos, depreciaciones y obligaciones financieras (margen neto), Ecopetrol convierte 7,54 % de sus ingresos en utilidad neta. Petrobras, por ejemplo, convierte el 22,13 %.

Las reservas y las ganancias

A lo anterior, se suma que Ecopetrol va en caída continuada en sus márgenes de rentabilidad desde 2022: del 21 % en 2022, llegó a 7,54 % en 2025. Aunque hoy está en la mente de todos que la utilidad neta de 2025 fue de $9 billones, esta cifra revela una caída del 39,5 % frente 2024, y del 73 % respecto a 2022. Son las ganancias más bajas registradas en ocho años.

Hay un punto en la operación que es aún más sensible: la caída de las reservas. Entre 2022 y 2025, Ecopetrol pasó de 2.011 a 1.944 millones de barriles de petróleo equivalente (mbpe). Ese es un indicador clave para medir el valor de una petrolera. La reposición de reservas es muy importante porque la producción futura se va al piso y con ella el valor de la empresa. Las señales de alarma de S&P hacen también énfasis en este tema, y señala específicamente que tasas de reemplazo de las reservas por debajo de 100 %, podrían incidir en la calificación.

No todo fue negativo en 2025. Ecopetrol alcanzó una producción promedio de 745.000 barriles equivalentes por día, una de las más altas de los últimos años, y propuso un dividendo de 110 pesos por acción para 2026. Sin embargo, la combinación de alta deuda, menores utilidades y una calificación crediticia más baja mantiene abiertas las preocupaciones del mercado.

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