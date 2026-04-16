- El presidente encargado de Ecopetrol se distancia de Roa y de Petro y no frenará proyectos claves

El recién posesionado Juan Carlos Hurtado rompe con la línea del saliente presidente que pretendía vender la parte en Permian con Oxy y comprar Monómeros

Juan Carlos Hurtado fue nombrado el 7 de abril presidente encargado de Ecopetrol, petrolera de la que era vicepresidente ejecutivo de hidrocarburos. Una una semana después, parece claro, después de verbalizarlo ante los medios, que su gestión será independiente de la de su antecesor Ricardo Roa, quien salió entre fuertes presiones uniendo vacaciones y licencia no remunerada hasta después de elecciones.

Hurtado es ingeniero electricista, magister en Administración de Negocios (MBA) Internacionales de Petróleo y Gas, y ha tomado distancia de Roa en temas clave: en primer lugar, no venderá los activos de la cuenca de Permian, en Texas, donde se extrae petróleo no convencional mediante fracking. La venta de los activos que tiene en asociación con Occidental Petroleum (Oxy) tiene peso en las finanzas de la empresa. Son 115.000 barriles diarios, el 15 % de total de la producción del Grupo.

Sobre esa venta, tanto el sindicato (USO), como la anterior presidenta de la junta directiva Mónica de Greff, y 70 exministros, expresidentes de Ecopetrol y exmiembros de la junta directiva se han opuesto de frente al presidente Gustavo Petro y han elevado el tema hasta la Procuraduría y la Contraloría, con el argumento de que vender puede asumirse como participación en detrimento patrimonial.

Hurtado tampoco comprará Monómeros Venezolanos. La empresa Petroquímica de Venezuela (Pequiven), que es la dueña, es fuerte en el mercado de fertilizantes, y, aunque el ministro de Minas y Energía Edwin Palma ha manifestado la intención de adquirirla, firmó acuerdo de confidencialidad con el presidente de Pequiven, e hizo viaje a Caracas para hablar con el entonces presidente Nicolás Maduro, hasta ahora son más deseos que realidades. Existen trabas en la negociación debido a la vinculación de empresas venezolanas con la lista OFAC, también conocida como lista Clinton, lo que impide que se materialice la operación.

Se ha hablado de que otro posible comprador sería el Instituto Nacional de Industria Militar (Indumil), pero las trabas siguen vigentes.

Las razones de Mónica de Greiff para no apoyar la compra de Monómeros Venezolanos cuando presidía la junta de Ecopetrol fueron principalmente jurídicas, financieras y de gobierno corporativo, más que políticas. Comprar Monómeros implicaba, antes y ahora, exponerse a sanciones financieras por incumplir las nomas de la Bolsa de Nueva York, en la que cotiza Ecopetrol, así como dañar su calificación de riesgo y su imagen reputacional, sin tener claro el costo real de su recuperación. Hoy se mantiene el panorama: riesgoso legalmente e incierto como negocio. El presidente Petro no ha echado para atrás su idea.

No comprar Monómeros está en línea con lo que pretende Hurtado como prioridad, que es mantener la sostenibilidad financiera mediante control de gastos y disciplina de capital. Por eso se apoyan proyectos de generación de energía destinados a abastecer operaciones propias como el eólico Windpeshi, que empieza a construirse en el segundo trimestre del año. Por otra parte, a fines de este mes entrará en operación un electrolizador en Cartagena, destinado a la producción de hidrógeno, con el objetivo de evaluar su viabilidad técnica y económica, teniendo en mente el desarrollo del hidrógeno verde.

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Dependiendo de Ofac

El presidente encargado tampoco tiene prevista la venta de la filial ISA, que es una de las principales compañías de transporte de energía eléctrica del país.

De la licencia de Ofac depende el ingreso de Colombia a Venezuela, algo en lo que está empeñado el ministro Palma. De esa entrada depende también la posibilidad de participar en procesos con la industria petrolera en Venezuela. Allí, Ecopetrol podría aportar capacidades técnicas y operativas. Este escenario se encuentra sujeto a condiciones regulatorias y de mercado. La rendija que abrió la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos al permitirle a Chevron, la segunda empresa petrolera más grande de ese país, continuar operando en Venezuela, ha abierto también la puerta a Ecopetrol y a compañías de servicios petroleros.

El no de Hurtado a vender lo que Ecopetrol tiene en Permian, y su negativa a comprar Monómeros arriesgando recursos y reputación corporativa, muestran su distanciamiento de Roa, y, sobre todo, dan señales de su independencia en una gestión con 28 años de experiencia en el sector y una larga etapa vinculada a Ecopetrol.

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