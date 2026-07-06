"Petro le dio voz a los olvidados, pero no les cambió la vida": Cecilia López

Cecilia López Montaño lleva más de tres décadas metida en las discusiones económicas del país. Fue ministra de Agricultura, fue senadora, y volvió a ocupar esa misma cartera en el gabinete de Gustavo Petro, del que salió por diferencias que ella misma ha explicado en distintos espacios. Es economista, sí, pero de esas que nunca se quedaron encerradas en la academia. Acaba de publicar un libro que es, en el fondo, una pregunta: Gobierno Petro, ¿solo una pausa?, de la editorial Planeta. Detrás hay una tesis sobre qué tanto cambió Colombia en estos cuatro años y qué tanto de ese cambio le sobrevive a Petro.

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Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia se cierra el primer gobierno de izquierda que ha tenido el país. Y ese cierre obliga a hacer cuentas. Durante cuatro años el debate público colombiano se llenó de palabras que antes casi no aparecían en la conversación nacional: desigualdad, redistribución, cambio climático, paz total. Ahora llega un gobierno de derecha y queda la pregunta que López pone en la portada de su libro: ¿esas palabras se van con Petro, o ya quedaron instaladas de una forma que ni siquiera un gobierno contrario puede borrar?

En esta conversación con Juan Manuel Ospina, López escribe sobre el gobierno de Petro con la distancia de quien participó por dentro y miró después desde afuera. No suena a opositora ni a aliada. Suena a alguien que vio el proyecto armarse y después vio cómo empezó a desarmarse, y que ahora trata de entender qué le queda de todo eso al país que recibe Abelardo de la Espriella.

Vea aquí la conversación completa:

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