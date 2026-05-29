- Los canadienses dueños de GoldMining prendieron motores con otra de sus minas en Antioquia

Con Alastair Still como presidente de la minera iniciaron la búsqueda de oro y cobre en Yarumalito situada en los municipios de Valparaíso y Caramanta en Antioquia

Los canadienses dueños de GoldMining Inc. quienes están en Colombia hace más de 15 años le apuntaron a tres minas promisorias: Titiribí, La Mina y Yarumalito, todas éstas en el departamento de Antioquia. La primera y la segunda está ya en producción mientras de Yarumalito se sabe de su potencial pero acaban de anunciar el comienzo de su fase exploratoria .

Se trata de un yacimiento de oro y cobre de Yarumalito situado entre los municipios de Valparaíso y Caramanta, en el suroeste antioqueño, una ubicación estratégica cercana a importantes operaciones como Marmato y Guayabales, dentro del rico cinturón de oro y cobre de la región intermedia del rio Cauca, catalogada como una de las zonas mineras con más futuro del país.

GoldMining Inc. es una empresa pública de exploración minera enfocada en la adquisición y el desarrollo de yacimientos de oro en el continente americano, y su cartera global incluye proyectos en fase de explotación distribuidos en Canadá, Estados Unidos, Brasil, Colombia y Perú.

En Fredonia está la propiedad más valiosa de la minera

GoldMining entró a Colombia hace diez años con la compra en agosto de 2016 el proyecto aurífero de Titiribí en Antioquia. Al año siguiente se quedó con La Mina, situada entre los municipios de Fredonia y Venecia, a 45 kilómetros de Medellín. Es el activo más valioso. . En abril de 2026, GoldMining presentó una actualización del estudio económico preliminar de La Mina —situando el proyecto en un rango de 41 a 65 kilómetros de la capital antioqueña— donde incorporó nuevos costos y precios base para el oro, el cobre y la plata.

Dicho estudio proyecta que, tras una inversión inicial de USD 523 millones, se espera alcanzar una rentabilidad de USD 1.000 millones en un período de recuperación inicial de aproximadamente 2,7 años. Este proyecto, que comprende una extensión de 3.208 hectáreas, estima una vida útil operativa de 11,2 años.

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Por otra parte, su proyecto Titiribí, localizado también a 51 kilómetros de Medellín, se mantiene como un importante foco de exploración de cobre y oro. El dinamismo de la región se complementa con otros proyectos de oro y cobre aledaños de gran relevancia, tales como San Matías de Córdoba Minerals, Buriticá de Zijin Continental Gold, Zancudo de Denarius Gold, El Roble de Atico Mining y Nuevo Chaquiro, operado por AngloGold Ashanti en alianza con B2 Gold como puede leer en esta nota

La llegada de GoldMining a Colombia en 2010

El ingreso de la multinacional a Colombia se dio en el año 2010 a través de su filial Gold Mining Colombia, mediante la adquisición del proyecto La Mina en Antioquia. Posteriormente, la firma adquirió el proyecto Titiribí y, a finales de 2019, expandió su portafolio local con la incorporación de Yarumalito, tras un desembolso de USD 1,2 millones pagaderos en acciones y efectivo por una concesión que abarca 1.453 hectáreas.

El programa de exploración para Yarumalito presentado por GoldMining Inc. contempla la ejecución de aproximadamente 1.200 metros de perforación diamantina y su objetivo principal es ampliar el potencial de recursos minerales en la unidad P-1, que es la estructura hospedante primaria de la mineralización de oro y cobre en el proyecto.

Estos nuevos trabajos exploratorios permitirán refinar el modelo geológico existente y avanzar firmemente en la identificación de nuevas zonas mineralizadas dentro del área. Actualmente, se estima que Yarumalito posee recursos minerales inferidos por 66,3 millones de toneladas, con leyes de 0,58 g/t de oro y 0,09 % de cobre, lo que equivale a un aproximado de 1,23 millones de onzas de oro y 129 millones de libras de cobre.

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