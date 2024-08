¿Petro anunció la liquidación de Ecopetrol?

Por: JOSE ARLEX ARIAS ARIAS |

agosto 16, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El 31 de julio pasado desde Piedecuesta (Santander), “el presidente Gustavo Petro propuso que la compañía estatal Ecopetrol se dedique a la producción de energía eléctrica, pero ello implica la aprobación de una Ley en el Congreso de la República”, revela la Presidencia de la República.

“Por Ley, Ecopetrol deberá generar energía eléctrica ya, dice el presidente Petro sobre la transición de la compañía. El presidente Petro hizo un llamado al Congreso para que estudie y apruebe la ley que permite la transición de Ecopetrol. ​El mandatario aseguró que el camino para la principal empresa estatal es la transición hacia la generación de energía eléctrica”, agrega. Esa conversión significa en la práctica la liquidación de Ecopetrol como empresa petrolera.

..Publicidad..

“Lo que yo propongo es que Ecopetrol debe generar energía eléctrica, lamentablemente el Congreso frenó esto. Nos toca por Ley o por emergencia económica, pero que ya dijeron que la emergencia económica no tiene que ver con el cambio climático porque es predecible: qué tesis jurídica tan mala, cambio climático es impredecible por definición… tiene que ser ya, por ley, tenemos algún tiempo aún, pero Ecopetrol tiene que generar energía eléctrica. Eso le serviría a todo el país porque es un productor grande que entra con finanzas sobre un poco de (productores) grandes que están ordeñando el país… Dicen que nosotros vamos a quebrar a Ecopetrol, pero no es así, el camino es la transición, el camino es generar energía eléctrica… Tenemos que aprobarlo ya (el proyecto de ley) ... lo que yo veo es que, si nos mantenemos tercamente en el petróleo, se acaba. Y si nos movemos hacia donde está el desarrollo mundial, con sus peligros, Colombia y la sociedad colombiana pueden pasar a un estadio en donde la cocaína no es la riqueza, la riqueza es otra”, sostuvo el mandatario.

...Publicidad...

Ante este anuncio, la revista Semana publicó el mismo día el artículo: “Petro lanzó preocupante advertencia: si Ecopetrol se mantiene “tercamente” en el negocio del petróleo, “se acaba”: Una alarmante declaración dio el presidente Gustavo Petro, que toca directamente el futuro de una de las empresas más grandes y queridas de Colombia… A pesar de la caída en sus ingresos y utilidades para 2023, Ecopetrol es de lejos la principal y más importante empresa colombiana”. Y el portal Infobae también tituló: “Gustavo Petro sentenció a Ecopetrol y advirtió cuándo va a cerrar: “No es carreta”. El mandatario señaló que el carbón y el petróleo son la energía básica del capitalismo y este es regido por la ley de la ganancia, según él, por la codicia”.

....Publicidad....

Mientras las grandes potencias y países desarrollados no renuncian a la utilización y comercialización de hidrocarburos, y alguno como China dice que no acelerará su transformación de energía limpia, el presidente Petro trazó una política de languidecer a Ecopetrol con un plan maquiavélico que avanza y tiene efectos. Dicho plan fue denunciado por el exsenador Jorge Robledo, quien advirtió el 3 de febrero de este año que: “Hasta septiembre de 2023, en 30,5 % disminuyeron los pozos exploratorios de petróleo en Colombia, la sísmica se redujo en 49 % y se perdieron 19.500 empleos. Todo por el autoritarismo anti-petrolero de Petro, quien ni explica sus absurdas decisiones más allá de un par de frases huecas”. ¿Qué se cuece detrás de esta política atentatoria contra el país? ¿A qué multinacionales va a beneficiar? ¿Quién quedará con la riqueza de nuestro petróleo? ¡Urge un frente amplio de defensa de Ecopetrol!

[email protected]