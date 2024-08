MAGNA: el artista colombiano que firmó con el sello discográfico de BTS presenta 'Todo puede suceder'

Por: Sebastián Hernández |

agosto 16, 2024

MAGNA, un nombre que cada vez suena más fuerte en la escena musical urbana de Colombia, anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum "TODO PUEDE SUCEDER". Con un enfoque fresco y audaz, ha irrumpido en la escena con una propuesta musical versátil, donde se destacan géneros como el Afrobeat, R&B, electrónica y reggaetón para crear un sonido que es tan ecléctico como innovador.

MAGNA se distingue por su habilidad para trascender los límites de un solo género, fusionando sonidos que van más allá de lo convencional en la escena urbana. Su voz y estilo interpretativo son únicos en Colombia, y ha logrado captar la atención de una audiencia internacional con más de 35k shazams. MAGNA ha brillado en escenarios como BIME Bogotá y ha sido el acto de apertura para Méne y Donovan Morales en México. Su música ha alcanzado el Top 10 en Radio Pop Colombia y el Top 20 en Radio Pop México. A través de su exploración de géneros como el Afrobeat, MAGNA está mostrando al mundo la diversidad y riqueza sonora que Colombia tiene para ofrecer, llevando un sonido fresco y auténtico desde Medellín hacia el mundo.

MAGNA se diferencia por su enfoque audaz y su capacidad para no encasillarse en un solo género. Su voz y estilo interpretativo son únicos en la escena colombiana, y no teme jugar con sonidos que no son los típicos del género urbano. Su misión es clara:mostrar que Medellín y Colombia son capaces de aportar una diversidad de ritmos y géneros al panorama global, incursionando en nuevos terrenos para ofrecer un sonido auténtico.

El nuevo álbum de MAGNA, "TODO PUEDE SUCEDER", es una obra inspirada en las fases del sueño. Cada canción es una etapa en ese viaje nocturno, desde el primer contacto con el descanso hasta llegar a la fase REM, donde todo se vuelve posible. Con colaboraciones como "Un Cuartico" con Aria Vega, "SAL" junto a Francely Abreu y "Me acuerda a ti" con Enzo, este álbum se convierte en una experiencia sonora que conecta con lo más profundo de nuestra imaginación.

Detrás de "TODO PUEDE SUCEDER" está un equipo de producción encabezado por MAGNA como artista y compositor, junto a los productores Marcelo Roldán y Obregón, y el ingeniero de mezcla y master Builez. Este álbum, que aterriza en todas las plataformas digitales desde el 30 de agosto, será un hito en la carrera de MAGNA y un testimonio de su compromiso por llevar la música colombiana a nuevas alturas.