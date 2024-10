Periodista gastronómica se fue contra los ‘Foodies’; “los invitaría a estar detrás de una cocina”

.Publicidad.

En un podcast de la iniciativa virtual Soy Melo, que en los últimos meses ha reunido influencers de distintos ámbitos para tratar problemáticas variadas como la salud mental, la música y diversas formas de abordar la empatía, la periodista gastronómica y columnista del tiempo Margarita Bernal se pronunció sobre los mal llamados Foodies. Un término que además, según ella remarca, detesta.

Para Margarita Bernal, quien además es experta en marketing y presentadora de televisión, hay muy poco rigor en los creadores de contenido que se hacen pasar por críticos gastronómicos. Así que más allá de si el término es apropiado o no, la mujer que ha sido considerada una de las principales voces autorizadas para hablar de gastronomía en nuestro país, explicó qué es lo que más le preocupa de la falta de rigor que suelen tener estos influencers.

..Publicidad..

| No se pierden: La razón por la que falló la montaña rusa del Parque del Café ¿Hubo algún herido?

...Publicidad...

Para ella es fundamental no confundir a los creadores de contenido con periodistas, algo que suele pasar por el ego de algunos influencers que pretenden informar desde un lugar de autoridad que no tienen. Pero además, Margarita Bernal remarca que hay otro problema que no se ha tenido en cuenta, en parte por vivimos en el mundo del like.

....Publicidad....

"Yo invitaría a todos estos foodies, críticos, a que se metan a una cocina y que estén una semana. Aunque sea que se aguanten una hora, acompañando a todos estos cocineros en la linea para que salgan y opinen. Porque hablar del trabajo de los demás es muy fácil, pero a mi me parece que les falta ética, les falta rigor, les falta curiosidad", apuntó la mujer.

Su comentario ha despertado todo tipo de reacciones, pero principalmente favorables. Algunos de los internautas incluso han destacado la necesidad de abordar este debate en otro tipo de profesiones, donde también abundan los creadores de contenido que no tienen respeto por el trabajo de otros.

| Lea más: Estas son las mejores interpretaciones de Egidio Cuadrado según la IA