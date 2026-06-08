Pelea entre tigres, pero de dos equipos de fútbol

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), una de las instituciones públicas de educación superior más importantes de México, solicitó el registro de la marca Tigres U UANL para identificar diversos productos en Colombia. La iniciativa terminó en una controversia con un club de fútbol colombiano que considera la aprobación como un riesgo de confusión entre los consumidores.

La UANL, cuyo rector es el doctor Santos Guzmán López, es reconocida por su amplia oferta académica y por ser una de las universidades más grandes del país. Sin embargo, su nombre también está estrechamente ligado a los Tigres de la UANL, uno de los equipos más exitosos de la Liga MX y protagonista habitual de los principales torneos del fútbol mexicano.

La solicitud presentada por la institución buscaba proteger la marca para comercializar productos como abrigos, ajuares para bebé, adornos para árboles de Navidad, agujas para inflar balones y otros artículos que llevarían el distintivo Tigres U UANL. El proyecto forma parte de una estrategia de fortalecimiento y posicionamiento institucional que acompaña los esfuerzos de la universidad por modernizar la educación, promover la inclusión y ampliar su reconocimiento internacional.

Podría mirar: Golpe a Electrolit por cuenta de etiquetas engañosas que no correspondían al sabor del producto

En el ámbito deportivo, los Tigres de la UANL se han consolidado como una referencia del fútbol mexicano. El club ha conquistado varios títulos de la Liga MX, fue subcampeón de la Copa Libertadores en 2015 y alcanzó una destacada participación en el Mundial de Clubes de la FIFA 2020. En ese torneo sobresalió el delantero francés naturalizado mexicano André-Pierre Gignac. Aunque el equipo mantiene una estrecha relación con la universidad, una parte de la institución deportiva pertenece a la empresa Cemex, cuyo presidente del consejo es Rogelio Zambrano Lozano.

La oposición al registro fue presentada por Tigres Fútbol Club S. A., equipo de Bogotá que compite en la Primera B del fútbol colombiano. Entre sus actuaciones más destacadas figuran su participación en la primera división durante 2017 y su presencia en los octavos de final de la Copa Colombia de 2022.

Según el club colombiano, la aprobación de la marca solicitada por la UANL podría generar riesgo de confusión entre los consumidores. Los abogados contratados por el equipo de la b argumentaron que existía una similitud relevante entre la denominación utilizada por la escuadra bogotana y el signo que pretendían registrar los mexicanos.

Como respuesta, la UANL sostuvo que la palabra “Tigres” tiene un carácter genérico y que, por sí sola, no puede ser apropiada de manera exclusiva por ninguna organización. Tras analizar los argumentos de ambas partes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) determinó en primera instancia que la marca Tigres U UANL podía ser registrada a favor de los mexicanos.

Anuncios.

Anuncios..