Las gorras de Abelardo que ya son un negociazo en Miami por la masiva compra de sus fans

Son rojas como las de Trump y llevan el slogan Make Colombia Safe Again, las hacen en Barranquilla pero han sido un hit en EE. UU.

Make Colombia Safe Again (hacer que Colombia vuelva a ser segura) es la frase que acompaña las gorras pro abelardistas elaboradas por emprendedores colombianos.

Están inspiradas en la versión de Donald Trump conocida como Make America Great Again (hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande) y rápidamente se están haciendo populares en redes sociales por cuenta de los seguidores del candidato presidencial Abelardo De la Espriella.

Se venden como pan caliente en Miami, Bogotá y Medellín y son producidas desde Barranquilla, la ciudad que el candidato busca convertir en su bastión político con el apoyo de la casa Char como lo dijimos en esta nota.

En Instagram, aparecen como make America great again. Uno de los miembros, quien pidió reserva de su identidad por razones de seguridad, reveló que el equipo está conformado por 7 personas de Cali, Medellín y Bogotá.

Las ventas iniciaron hace menos de 10 días y ya reportan más de 1500 gorras compradas en Miami y alrededor de mil en Colombia. Los precios oscilan entre 80 y 90 mil pesos, lo que equivale entre 22 a 25 dólares estadounidenses según la tasa de cambio del día.

Cómo nació la idea

Desde Make America great again cuentan que la idea nació al identificar una oportunidad de negocio dentro del panorama político actual de Colombia. “Hemos visto cómo en distintos países de América Latina han surgido movimientos políticos que generan conversación y participación ciudadana. Por eso quisimos crear un producto que conectara con esa coyuntura”.

La referencia a la gorra de Trump la usaron debido a que es un elemento visual ampliamente reconocido a nivel mundial, pero se encargaron de adaptarlo al contexto colombiano.

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Los creadores de la gorra insisten en que no tienen ninguna conexión con la campaña del Tigre y que su enfoque principal es empresarial. Aseguran que están en busca de desarrollar productos que conecten con conversaciones y tendencias relevantes dentro del país.

El equipo tiene tres cerebros: un paisa, un rolo y un caleño. Esa mezcla les ha permitido contar con perspectivas de las tres ciudades más importantes del país para así entender mejor el mercado y construir la marca de manera conjunta. “Cada uno aporta en diferentes áreas relacionadas con estrategia, operación, marketing y crecimiento del emprendimiento”.

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Con este tipo de productos se demuestra también cómo el fervor crece en medio de una contienda electoral en la que el nacionalismo ha sido una de las banderas del candidato de Defensores de la Patria, quien llegó a la segunda vuelta con más de 10 millones de votos y una diferencia de más de 700 mil con Iván Cepeda, su opositor y rival en la segunda vuelta del 21 de junio.

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