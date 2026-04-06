- Golpe a Electrolit por cuenta de etiquetas engañosas que no correspondían al sabor del producto: Invima actuó

La entidad dirigida por Francisco Rossi ordenó recoger algunos lotes en Colombia en los que identificaron que lo anunciado no correspondía al sabor del contenido

El Invima, encabezado por Francisco Rossi Buenaventura, ordenó recoger varios lotes de la bebida Electrolit. Este producto es muy popular entre los fiesteros por su fama de ayudar a sobrellevar la resaca, conocida coloquialmente como “guayabo”. Sin embargo, los lotes identificados corresponden a falsificaciones.

Las autoridades detectaron irregularidades debido a inconsistencias entre el empaque y el sabor del producto. Por ejemplo, presentaciones etiquetadas como Electrolit de maracuyá tenían en realidad sabor a fresa, lo que encendió las alarmas sanitarias. Este tipo de anomalías no solo afecta la confianza del consumidor, sino que también evidencia fallas en la cadena de distribución de varias tiendas y droguerías que no hicieron el debido control del producto.

La preocupación no radica únicamente en la incongruencia entre etiqueta y contenido. El fabricante, Pisa Farmacéutica Colombia, informó que las bebidas identificados con problemas —manipuladas por terceros ajenos a la compañía— corresponden solo a los lotes M24N339, M24G354, M24S323 y M24G354.

A nivel global Pisa Farmacéutica es dirigida por el empresario Carlos Álvarez Bermejillo, mientras que para la región andina, incluida Colombia, el responsable es el ejecutivo Octavio Álvarez Aldrete. En el país, Electrolit ha logrado posicionarse como una de las bebidas hidratantes más reconocidas, aunque no existe evidencia científica concluyente que respalde su eficacia frente a los síntomas del guayabo pero también es muy utilizada para mejora el rendimiento deportivo.

La popularidad de Electrolit ha superado a marcas tradicionales como Gatorade o Pedialyte, consolidándose en el mercado colombiano. Incluso enfrenta la competencia de Hidra Tao, fabricada por la Fábrica de Licores de Antioquia, que busca ganar participación en este segmento.

La marca ha estado enfrentada en varias ocasiones a solicitudes de nombres similares que puede ocasionar confusión y por tanto han tenido que asumir batallas legales de defensa de propiedad intelectual. La compañía no logró frenar el registro de marcas similares ante la Superintendencia de Industria y Comercio, como EG Electrólitos, Hidralyt o Hidrolit. A pesar de ello, Pisa Farmacéutica mantiene un fuerte posicionamiento en el mercado local.

El éxito del producto lo mantiene en la mira de muchos competidores. Las autoridades recomiendan a los consumidores adquirir estas bebidas únicamente en establecimientos confiables, verificar el estado del empaque y desconfiar de cualquier irregularidad en sabor, color o sellado.

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