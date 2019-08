Pautas para curarse de una enfermedad grave.

Un paciente, a quien quiero mucho, me envía un mensaje: “Carlos, mira el documental –Heal-, me dice”. Y se aparecen en mi mente todos los recuerdos del acompañamiento y trabajo que hicimos los dos mientras él sanaba de un cáncer severo. Al ver el documental me asombra lo similar de lo que aplicamos, con lo que recomiendan en la película. ¡Qué sincronía! Nos expresamos mutuamente la gratitud del uno hacia el otro. De él hacia mí, por mi guía; mía hacia él, por haberme dejado poner en práctica lo aprendido por años en lo que yo llamo, “la medicina del alma o el rescate del médico interior”.

La enfermedad sigue siendo, todavía, inevitable en el ser humano. Aún con los mejores hábitos saludables, y por más de que tratemos de que no se presente, siempre, una enfermedad o el deterioro del cuerpo llegarán, para instalarse por años y años. En ocasiones no vale cuanto hagamos, la enfermedad sigue su curso, se complica, se hace más severa, nos produce más limitaciones, discapacidad y sufrimiento. Esta misma, puede ser, la que nos conduzca al desenlace final, la muerte. No, no es este un panorama pesimista, es una realidad, así no queramos aceptarla.

Pero no nos damos por vencidos y así cómo existe una fuerza que nos impulsa a trabajar, a divertirnos, a amar, existe también la fuerza que nos insta a recuperar el bienestar, a curar de una enfermedad, por más grave que esta sea. Por lo menos lo intentamos con todo ahínco. Qué mejor para lograr sanar, que tomar el ejemplo de las personas que han logrado curarse de enfermedades severas. Hace años en el libro Principios de autocuración y ahora, recientemente, en el documental que mi paciente me impulsó a ver, encuentro investigaciones que muestran los factores comunes a las personas que lograron salir adelante en estos retos que nos pone la vida.

Ellos son:

– Cambio radical de dieta, sin ser una única, ni carnívora, ni vegetariana, ni otra aislada, sino la que el cuerpo nos dicte.

– Asumir el control de su salud, escuchando a los demás, pero decidiendo personalmente los pasos a seguir, los tratamientos.

– Seguir su intuición, para tomar decisiones sobre sí mismo

– Usar hierbas y suplementos nutricionales

– Liberar emociones reprimidas

– Incrementar sentimientos positivos, nutrir adecuadamente mente y emociones

– Acoger el soporte social, red de apoyo familiar, social, comunitaria

– Profundizar su conexión espiritual, contacto con la naturaleza, meditar, orar, poner alma y pasión en lo que hacemos

– Tener una profunda razón para vivir

Curiosamente, estos factores no son la genética, la bioquímica, la inmunología ni otros asociados a la sola mecánica del cuerpo. Son una combinación de factores físicos, ambientales, emocionales y espirituales. Todos actuando al unísono. Todos realizados por el paciente mismo, no son técnicas que los demás aplican sobre nosotros.

Permítanme recalcar el que a mi juicio es el más importante, aquel que no sólo ha ayudado a curar, sino también a superar situaciones muy difíciles como el secuestro o los campos de concentración, es el de tener una razón para vivir. Dicho de otra manera, como para reafirmar, es el tener un objetivo de vida, claro, firme, arraigado y muy sentido.

Sé que hacemos infinidad de tratamientos ante una enfermedad, pero tal vez, si le prestamos suficiente atención, a estos factores comunes y los aplicamos en nuestra vida, logremos resultados más satisfactorios, tempranos y duraderos.

