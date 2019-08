Plegarias para que Ivancito no se vuelva comunista

Las servidoras del bendecido ubérrimo elevan plegarias para que Iván Duque nuestro presidente no se vuelva comunista, luego de regresar de su viaje por la República de China:

– Te pedimos señor que los paneles solares no sean entregados a cualquier campesino por ahí que no tenga toda una industria, sino que más bien sean entregados a sabios hombres para fortalecer aún más sus prósperos negocios.

– Te pedimos señor que los recursos para financiar la autopista al Mar, no sean tan verificados por parte del Gobierno Chino, porque con su disciplina y eficiencia empiezan a generar trabas para los contratistas y de pronto ellos (los contratistas) se equivocan y como errar es humano y la corrupción allá en el gigante de Asia es una condena a muerte, posiblemente acá piden lo mismo y pobres nuestros contratistas que son tan eficientes.

– Con respecto a los recursos para estas obras te pedimos señor que los chinos no intervengan porque aquí en nuestros país el Estado no está acostumbrado a respetar las fechas y tenemos que ser pacientes porque hay factores climáticos, nuestras montañas son jóvenes, si llueve hay derrumbes y no se pueden adelantar los trabajos con plazos estrictos. Y mucho menos se pueden poner en riesgo los otrosí que tanto le ayudan al sector productivo.

– Gracias señor por iluminar a nuestro presidente Duque y llevar una silleta de nuestras hermosas flores a la China, para mostrar la calidad de este producto de exportación. Y por el contrario, perdona señor a aquellos que lo envidian, porque son blasfemos y dijeron que eso era un homenaje a los héroes comunistas. Porque Señor debes alejarnos de esos pensamientos comunistas.

– Gracias señor por iluminar a nuestro presidente Duque para mostrar el potencial del aguacate. Y perdónanos porque en campaña nos burlamos de ese alimento (decir 1000 veces perdónanos señor).

– No permitas señor que a nuestro presidente se le dañe la cabeza con ideas raras de penas más fuertes para la corrupción, como si lo hacen en China, porque no debemos condenar a la gente si se equivoca y roba al Estado de manera descarada, porque siempre hay una segunda oportunidad y la gente tiene derecho a equivocarse.

– No permitas señor que a nuestros empresarios e intermediarios de productos como el banano que van a llegar a tierras de la China, se les disminuyan sus ganancias, por estar pensando en que el agricultor tenga un salario digno por simplemente labrar la tierra.

– Te suplicamos señor que las becas que le van a entregar a nuestros jóvenes colombianos por parte del Gobierno de la China, no queden en manos de muchachos pobres, porque qué vergüenza mostrar la escasez de recursos en esa potencia.

– Te imploramos señor que el presidente de Estados Unidos, el doctor Trump no se enoje con nuestro Iván Duque por estar en tierras de la China y recibir todos esos beneficios sin contar con su permiso, porque corren peligro nuestras estadías y visas para ir a pasear por Orlando.

– No permitas señor que nuestro presidente Ivancito Duque tenga ideas comunistas porque él es joven y fácilmente manipulable. Y bastante nos costó subirlo al poder con nuestra campaña de miedo por convertirnos en Venezuela o que nos llegara el castrochavismo a Colombia. Tú sabes que incidir en ello era un mal necesario, señor.

Gracias señor…

