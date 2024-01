Pastores y religiosos: no existe confesión en Colombia que sea inmune a las actividades criminales de algunos líderes que siendo lobos se visten de cordero

Por: JAIME VÉLEZ GUERRERO |

enero 29, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Es alarmante que en nuestro país esté siendo testigo de un aumento de hechos punibles por parte del clero católico y otras religiones. Esta tendencia se puede ver en muchas páginas de los periódicos y revistas digitales, así como en las redes sociales.

Lamentablemente, no existe confesión en Colombia que sea inmune a las actividades criminales de sus líderes, lo cual está ocasionando que la ciudadanía piensa dos veces ante de unirse a una religión que realmente no adora a Dios. Se tiene que reconocer que los jefes religiosos no son el todopoderoso, sino personas que sufren los males del mundo.

..Publicidad..

Pastores delincuentes: nuestro pan de cada día

...Publicidad...

En la ciudad de Barranquilla también hay mucha delincuencia por parte de las autoridades religiosas. Se puede analizar que en este sector de la sociedad existe un gran número de personas que transgreden delitos contra el patrimonio económico o propiedad, homicidio en la modalidad de sicariato, sexuales, trafico-fabricación o porte de estupefaciente, entre otros.

....Publicidad....

Observo con suma preocupación el desarrollo del sicariato- homosexualismo, el hurto calificado con circunstancias de agravación punitiva efectuados por miembros de las jerarquías religiosas.

Algunos de estos son los ejecutados por los pastores evangélicos Luis Carlos Álvarez Rivera, apodado en los bajos fondos como “Pastorcito mentiroso”, el cual tenía doble personalidad o trastorno de la identidad disociativo.

| También le puede interesar: ¿Tres pastores evangélicos abusaban de niños en Magdalena?

Este individuo en las horas del día atracaba empleando arma de fuego y en la noche proclamaba las lecturas. Otros hechos que tiene el mismo modus operandi es el del religioso Bladimir Henao Rúa alias “Blacho” el que después de salir del Establecimiento Penitenciario y Carcelario “Rodrigo de Bastidas” de Santa Marta pregonaba la palabra, pero su conducta criminal y bisexualidad no frenaron, fue vilmente asesinado en la modalidad de masa.

Entre muchos no se puede olvidar el guía espiritual Andrés Adolfo Villamizar de la iglesia Amor Eterno de Dios quien igualmente efectuaba el comportamiento antisocial de sus anteriores pares. Con relación a estas actuaciones ilegales hace pocos días la policía abatió in flagranti en la ciudad de Villavicencio, Meta al predicador de la biblia, el barranquillero Ronald Acuña en el momento que asaltaba un furgón blindado de la empresa Transporte de Valores del Sur Ltda.

No deseo mencionar otros hechos de personas que predicaron la santa escritura y al mismo tiempo vivieron una vida delincuencial, pues no terminaría hoy. Lo que se puede decir de estas acciones criminales es que por mucho que se convierta los expresidiarios, la conducta de aprendizaje criminal no desaparece. Es posible que el círculo de amistades, el medio circundante y la nutrición juegan un rol preponderante para que sigan delinquiendo.

Dentro de las conductas penales que violentan las autoridades de las organizaciones cristianas, se puede mencionar el lavado de activo que es una de las más apetecibles porque se convierte en la base para expandir las sedes en diferentes puntos del país y fuera de él.

De igual manera la circulación de dinero es lo predominante asimismo la vinculación con la banca online para que le proporcionen servicios financieros y bancarios en línea.

El mayor desafío para las autoridades investigativas es que en el país no ha existido un severo control con los recursos de las iglesias que pululan por doquier. Así pues, no se hace lo mismo con sus superiores. Esto quiere decir que los que difunden la fe de Dios tienen que saber interpretar la santa escritura y, no darle un análisis diferente de la misma. Entonces se debe evitar jugar con las almas de los feligreses.

El llamado diezmo y ofrendas son una forma que tienen los líderes de las iglesias de extorsionar a los creyentes, quienes suelen vender o hipotecar sus propiedades para donarlas a su congregación. Pero estos recursos a menudo terminan en los bolsillos de unos pocos que viven pomposamente de ellos.