Partidarios y partidarias: ¡a votar en las primarias!

Íngrid, Rodolfo e Iván son nombres de candidatos. Ojo: el común denominador de esta triada es que no participarán en las primarias de los frentes políticos

Por: CÉSAR CURVELO |

febrero 11, 2022

Todo el mundo lo sabe: Íngrid, Rodolfo e Iván son nombres de candidatos presidenciales, trío compuesto por una advenediza llegada a última hora de Francia, un neonazi seguidor de Hitler y Trump, y un derechista oficialista economista retrechero.

Digamos que a esta trinidad política la podemos denominar INRI, IN por Íngrid, R por Rodolfo e I latina por Iván. INRI, como se sabe, es también la sigla de Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum ―Jesús de Nazaret, rey de los judíos―, rótulo latino de connotación irónica que Poncio Pilatos, prefecto de la provincia romana de Judea, mandó a poner en la cruz en que murió Jesucristo hace más de dos mil años, según nos cuenta la Biblia.

De esto deben saber más que yo los godos del Partido Conservador, los cristianos del Mira y los nuevos católicos del Pacto Histórico. El común denominador de esta triada de aspirantes al solio de Bolívar es que no participarán en las primarias de los frentes políticos en marzo venidero.

A las primarias presidenciales se apuntaron el Pacto Histórico, al parecer de corte centro-izquierdista; la Coalición Centro Esperanza, tibios neoliberales; y el Equipo por Colombia, de la derecha oficialista.

Es así, pues, que el domingo 13 de marzo próximo habrá primarias presidenciales en nuestro país y la Registraduría ha decidido que los primeros resultados que se darán a conocer serán los guarismos de estos tres frentes en contienda. Con la caída del manto negro de la noche dominical sabremos los nombres de los candidatos a la presidencia por cada grupo.

Un primer dato importante al respecto es cuál frente ganará y cuál quedará de segundo, puesto que esto prácticamente definiría los dos primeros puestos el domingo 19 de mayo, cuando se lleve a cabo la primera vuelta presidencial. El frente colero, Equipo según las encuestuchas, a lo mejor armará un evento rimbombante de acuerdo programático y se irá con el ganador de la Coalición. Según la perspectiva actual, creo que no le quedaría de otra.

Un segundo dato interesante es cuántos colombianos votarán en estas primarias, número que se supone será menor al del total a Senado. Esto es fácil suponerlo porque en teoría los seguidores de INRI no deberían participar en peleas ajenas, o sea en las susodichas primarias. Pero algunos o muchos de sus partidarias y partidarios de que lo harán, lo harán.

Habrá seguidores del INRI que actuarán por debajo de cuerda o de forma abierta para apoyar a alguno de los dos frentes neoliberales. Quizás los del otrora súper poderoso Centro Democrático respaldarán a Federico o a Sergio, en la Coalición, y otros a algunos del Equipo, que parece que no irá a ningún Pereira, por su aura de perdedores: la mayoría no estamos de acuerdo con el dicho de Pacho Maturana según el cual perder es ganar un poco. Los de Rudolf, disculpa, Rodolfo, es posible que vayan en la misma vía anterior, así main Führer criollo vocifere cualquier otra cosa. Los que apoyan a Íngrid..., quién sabe, Ella dice que no se debe apoyar a los que tengan maquinaria, pero ni ella misma tiene la menor idea de quiénes tienen maquinaria.

Creo que si sufragan más de 12 millones en esas primarias presidenciales la cosa irá en serio. Significa que se movilizó gente y eso es ya un paso de gigante.

Una tercera circunstancia crucial a tener en cuenta es la distancia entre las sumatorias de los frentes. Si el Pacto logra doblar el total alcanzado por Coalición + Equipo, habrá metido un gol de media cancha. Si no, de todas maneras la simple victoria le dará un buen respiro. Por una ínfima probabilidad, el Pacto podría ser relegado al segundo o tercero y último puesto: todo es posible en el reinado de las elecciones. Se coloca esta última posibilidad porque eso es lo que se debe hacer desde un punto de vista serio de la politología.

Un cuarto análisis es cómo quedará la composición del Senado. En resumen, cuál será el peso o porcentaje de las curules logradas por la oposición respecto al resto de partidos neoliberales. Aquí se puede elucubrar un jurgo de hipótesis, así que mejor dejemos que Ariel Ávila nos las sintetice a su debido tiempo, salga o no salga al Senado.

Un quinto punto, ya como que menos diciente, es el “swing”. Las cifras a tener en cuenta son las votaciones de 2018: oficialismo= 10´398.689, y oposición= 8.047.449. El swing es el cambio medio entre los dos partidos mayoritarios en las últimas elecciones presidenciales, y es de 1´175.620. De manera hipotética, se debe lograr que este número de votantes por Duque, en 2018, ahora apoye a Petro, cosa que en el papel no parece difícil dado el desprestigio oficialista. Sin embargo, esto daría a entender que en las votaciones de las primarias Petro debería sacar 9´223.069, al menos. Por supuesto que habrá que esperar los resultados concretos de la justa electoral. Puede verse el tema swing en el libro Sistemas electorales y partidos políticos, de Dieter Nohlen.

Hay otros campos de análisis como el de las tensiones sociales, que al final de las primarias darán de qué hablar. Estos clivajes básicos pueden ser la tirantez entre la cultura neoliberal dominante y la cultura opositora emergente, en plena disputa en las redes sociales; la relación partidos-iglesias más influyentes, que en este caso medirá fuerzas católicas, evangélicas y laicas sin religión definida; las diferencias internas en grupos de grandes financistas, poseedores de tierra, comerciantes e industriales; y la coyuntura empleados-empleadores, que puede llevar a protestas sindicales.

De todo esto debes sacar algo en claro: analiza, durante este mes que falta para el domingo 13 de marzo, cuál será tu decisión al respecto. ¡Lo menos que puedo decir es que ¡ojalá salgas a votar en estas primarias!