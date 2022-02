¿Por qué todos hablan de corrupción, pero ninguno tiene una propuesta contundente?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Reflexiones a partir del libro de Petro (Una vida, Muchas Vidas).

El libro es interesante. Cuenta una historia de la Colombia del siglo XX y de lo que va del siglo XXI desde una atalaya diferente de la que estamos acostumbrados, es decir, que no es en absoluto la historia contada desde el poder. La historia de Petro o “Petrowsky”, es una historia contada desde el sufrimiento, incluso podría decirse desde la marginalidad. El candidato presidencial conoció la pobreza, el hambre, la falta de oportunidades y se superó sin darle la espalda a su discurso, es más, lo puso al servicio de su escalera.

Tampoco es un autorretrato al desnudo. Apenas llega a ser un autorretrato difuso, vestido, de pie. Petro no relata errores personales y cuando hay errores como robar (aunque fueran libros de economía en la librería de Girón, Santander), no los presenta como tales.

Petro no se presenta como un hombre de reflexiones psicológicas profundas. La revolución que ofrece no es una revolución que cure la vida. Acaso curará heridas históricas, económicas. Solo explica los acontecimientos históricos como lo manda la dialéctica marxista: a partir de las relaciones sociales de producción, que determinan la Superestructura (el Estado, la moral, las costumbres, las leyes, las políticas), sin apelar al “espíritu subjetivo de las cosas” de Hegel -el maestro de Marx-, donde está lo ontológico, lo psicológico, la cosmovisión de los seres humanos, sus miedos y deseos que también determinan la Superestructura y los grandes acontecimientos.

Dentro de este tipo de discursos contrahegemónicos, hay que notar que Petro no habla de los psicópatas en el poder como sí lo hace la serie Matarife y tampoco decide ahondar en esos trastornos de personalidad y de conducta que componen tras bambalinas la microfísica del poder. Bueno, no es psicólogo. Pero tampoco es un cura y siendo marxista, ha hablado de espiritualidad. Ahora hasta se opone al aborto por ganarse como Galán lo dijo, el voto de cristianos.

Hay cositas interesantes en el libro:

En el recorrido por las 340 páginas, donde habla de aquellos que son rebeldes mas no revolucionarios (pág. 55, 56 y 201), parece referirse a Everth Bustamante; de cómo el Partido Comunista y los Teóricos universitarios a diferencia suya no conectan con el pueblo; de las tesis bolivarianas y de conformar un Ejército Nacional compuesto por todos los ciudadanos del Estado con el Ejemplo que nos dio la Revolución de Independencia por encima de conformar guerrillas aisladas para derrotar la Hegemonía narco-banquero-paramilitar (págs. 31, 44 y 66); siendo preciso recordar que el Partido Liberal fue históricamente la oposición a Bolívar (Obando y José Hilario López guerrearon contra el Libertador) y el Partido Conservador estaba conformado por sus grandes defensores (Tomás Cipriano de Mosquera, entre otros). El Partido Liberal fue precursor de las guerrillas y de la lucha contra las drogas en los 80 y no en pro de su legalización.

En las páginas 59 y 60 de su libro, Petro habla del Frente Nacional y del robo de elecciones que benefició a Pastrana Borrero y generó el surgimiento del M-19. En las páginas 88, 89 y 200 justifica la toma del Palacio con la figura de las “Demandas Armadas” muy propias del siglo XIX y refiere que los resultados de balística y fallos judiciales determinaron que los causantes de los asesinatos a magistrados, abogados y funcionarios, fueron los militares.

En la página 152 presenta a Pizarro como un guerrerista; en las 153, 157 y 158 revela su mala relación con Pizarro, lo que hace que se caiga por sí sola la controversial columna de Carlos Alonso Lucio contra Petro, donde lo acusaba de quererse hacer pasar como íntimo amigo de Pizarro en su libro. Falso.

COLOFÓN Y DUDAS

Todos los políticos hablan de luchar contra la corrupción, pero no identifico ni en Petro ni en los demás un proyecto político contundente en contra de este flagelo. Me gustaría que los precandidatos de la Colombia Humana, así como Rodolfo Hernández, Fico, Zurriaga y los demás aspirantes me respondieran:

—¿Por qué ninguno propone que el Estado financie las campañas políticas, prohibiendo en ellas la intervención de la empresa privada de manera taxativa?

—¿Podemos volver a la democracia directa de los romanos a través del internet? ¿Votar proyectos de ley promovidos por los mismos ciudadanos a través de la web (foro donde todos cabemos), sin la intervención de representantes que normalmente solo se representan a sí mismos y a los banqueros?

—¿Podemos tener una democracia vacunada contra la compra de votos si se consolida el voto obligatorio y las veedurías ciudadanas obligatorias de forma masiva?

Petro tiene un discurso anticorrupción, pero ninguna de estas propuestas está en su libro ni en su programa. En su lugar, está haciendo alianzas sinuosas, pues tal parece que el Pacto Histórico es en su propuesta una nueva especie de Frente Nacional, donde todos, paracos, narcos, fascistas y progresistas, deben entrar para repartirse la torta de la contratación para pacificar el país. Seguimos igual que hace 50 años. Neochulavitas contra neocachiporros. Neolaureanistas que son los uribistas y neolopistas que son los petristas.

De momento, Petro me convence menos que Francia Márquez. Y Francia me parece que está menos contaminada que todos los demás, aunque ya la vimos haciendo alianzas con Temístocles Ortega. Pese a eso, es la primera vez que una mujer afro, pobre, con un discurso sensible, coherente y genuinamente incluyente, se presenta como opción presidencial. Pero de todos, me temo que no se hace uno. Tocará votar contra los asesinatos de líderes sociales, pero no a favor de un candidato que no le importa que siga la corrupción, que SON TODOS.

