Paris Hilton, Adam Brody y otros famosos que perdieron sus mansiones en el incendio en Los Ángeles

El fuego avivado por vientos de hasta 160 km/hora sorprendieron a los habitantes de varios suburbios de Los Ángeles, en California, el pasado martes y se extendió de manera brutal, incontenible para los bomberos el miércoles 8 de enero.

La catástrofe material es invaluable pero los residentes lograron masivamente ponerse a salvo, con la excepción de cinco personas que murieron. El incendio fue especialmente destructivo en zonas residenciales de nivel de vida muy alto como es el sector de Pacific Palisades, un lujoso suburbio en donde habitan varias de las estrellas de Hollywood. De hecho, muchos han compartido cómo las llamas han consumido sus casas, de las que no quedan sino escombros y que tendrán que ser levantadas nuevamente casi de ceros.

Son 2000 las edificaciones que se llevaron las llamas, en seis sectores de Los Angeles, algunos habitados por parejas de retirados, en general por personas acomodadas que habían encontrado de esta paradisiaca región un lugar de mucha tranquilidad.

Pacific Palisades es una zona exclusiva de Los Ángeles, donde estrellas de gran prestigio han decidido construir sus casas. Tom Hanks, Adam Sandler, Jennifer Aniston, Bradley Cooper y Michael Keaton, son solo algunos de los famosos que han vivido en este lugar. Se estima que el precio de estas viviendas ronda los 4.5 millones, aunque hay algunas de mayor valor, alcanzando los 40 millones de dólares. Pero ni su privilegiada ubicación, entre las montañas de Santa Mónica y el océano Pacífico, fue suficiente para evitar grandes pérdidas. En su cuenta de X, la modelo y empresaria, Paris Hilton, confirmó que su casa fue consumida por las llamas.

Así mismo, el reconocido ganador del Oscar, James Woods, apareció en las cámaras de CNN, entre lágrimas, confirmando la pérdida de su casa. A la lista se suma la compositora Diane Warren y otros famosos de Hollywood, como Ricki Lane, Adam Brody, Cameron Mathison, Anna Faris y Billy Cristal. Muchos de ellos han comentado en sus redes sociales que, aunque están a salvo, sus hogares sufrieron las consecuencias de los fuertes incendios de Los Ángeles. De igual forma, otras estrellas, como Ben Affleck, han optado por evacuar sus casas, tratando de evitar alguna tragedia mayor.

Los Angeles a cidade dos anjos está em chamas, é muito triste vê a cidade do Glamour em chamas as pessoas desesperadas e os animais sem ter pra onde ir, só oq passa na minha cabeça é as letras das músicas da Lana falando sobre esses incêndios pic.twitter.com/n3bLZ4KZKR