Paola Turbay sabe para qué sirve su corona de reina

Difícilmente hay un personaje más fácil de entrevistar que Paola Turbay. La exreina no solo es fluida en sus respuestas y facilita una conversación dinámica sino que nos ayudó a organizar el espacio, definir el encuadre y hasta ubicó los afiches de IndieBo, el festival de cine independiente de Bogotá, sobre una ventana para que salieran en cámara.

Por estos días tiene todas sus energías concentradas en que la quinta versión del festival ponga a toda la ciudad, y municipios vecinos, a ver cine. Paola no escatima esfuerzo alguno para asegurar la perfección hasta en el más mínimo detalle. No duerme más de cinco horas. Está involucrada tanto en la consecución de patrocinadores como en la logística de cada evento del festival y la promoción del mismo en redes y medios; aunque tiene todo un equipo apoyándola, quiere estar al tanto de todo.

Con Paola conversamos en el Spaces 80 Once, en Bogotá. En este edificio de coworking están las oficinas de sus dos grandes proyectos; IndieBo y 24/7, su línea de cremas para cuidado facial. También hubo tiempo para conversar sobre las cremas que desde hace tres años vende. No es una línea de cremas que la contrató como imagen y puso su nombre. Al igual que con el festival, Paola está involucrada en todo; fue ella quien se sentó con laboratorios para crear y desarrollar una fórmula que asegurara calidad sin pagar una fortuna.

Al finalizar la entrevista Paola me dio una muestra del Photo-finish, una crema con esferas de ácido hialurónico que matiza la piel, elimina exceso de grasa y reemplaza al polvo. Cuando le conté de mi obsesión por cuidarme la piel se tomó el trabajo de analizar mi cara y recomendarme una línea específica para mis necesidades. La propiedad con la que Paola Turbay defiende cada cosa que hace que me convenció de probar su línea de cremas anti-edad. Si le puso el mismo empeño que le pone a IndieBo a crear una fórmula de cuidad facial, entonces las cremas harán milagros en mi cara. En esta charla de veinte minutos me convenció: