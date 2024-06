Paola Jara arremetió contra sus colegas de la música popular; "me odian"; dijo

.Publicidad.

Dentro de un género musical que a menudo ha sido tildado de machista, como lo es la música popular colombiana, han sido muy pocas las mujeres que se han podido ganar un lugar de reconocimiento. Es más, hasta cuesta mencionarlas, porque quizás las únicas que puedan considerarse a un nivel comparable al de los hombres del género serían Paola Jara, Arelys Henao, Francy y Marbelle, quien aunque siempre ha estado un poco menos activa, cada tanto lanza canciones que tienen buena repercusión en redes.

El problema de la falta de representación no es de talento, incluso artistas que cantan desde pequeñas como Shaira y que siempre han estado buscando hacer diferentes estilos e innovar, la han tenido difícil para crecer en una industria donde las principales estrellas han sido los hombres.

..Publicidad..

Las declaraciones de Paola Jara en el podcast Vos podés podrían dar algunos elementos para entender porqué a las mujeres de la música popular parece costarles el doble o el triple la lucha por alcanzar el éxito. En su caso particular, la intérprete de "Murió el amor", "Como si nada" o "Mientes" parece tener sus propias teorías.

...Publicidad...

“Yo como mujer he luchado demasiado, le he entregado toda mi vida a mi carrera. (...) Prefiero estar lejos de energías, es una dualidad, como que me aman, pero me odian. (...) He trabajado la vida que tengo, que he construido hasta el día de hoy, me la he luchado. (...) He luchado incansablemente cada uno de mis días sin excepción, he luchado por todos los logros que tengo hoy y me lo merezco”, se la escucha decir en el programa.

....Publicidad....

El bullying por el sudado de pollo de Paola Jara

En los últimos días los fanáticos y los haters de la artista han recordado el momento en se viralizó una foto suya con un sudado de pollo que le había preparado a Jessi Uribe. Quizás estaba muy rico, pero parece que todos en redes coincidieron en que lucía fatal.

Pues resulta que en uno de los videos de los creadores Los del Ñam, Paola Jara apareció haciendo su famoso sudado de pollo, pero con una receta mejorada. El video comienza con la cantante diciendo "Ayuda, Jessi quiere sudado de pollo".

En el video que comienza con Paola Jara anunciando que esta es su revancha, ella también se burla de sí misma aclarando en varios momentos del video cuáles fueron sus errores en la preparación inicial. Así que el video de Los del ñam con ella ha sido un éxito en redes.

Entre los comentarios que le dejaron a la artista hay uno muy peculiar que dice "Qué Jessi sufra, chupe y llore ahora que Paola Jara sabe hacer sudado de pollo", en referencia al popular éxito de la cantante en compañía de Francy.