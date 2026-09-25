- Panameños y colombianos financiaran la planta regasificadora Puerto Nuevo en Ciénaga, lista para 2028

Al frente del proyecto está Amazónica LNG liderada por el ex vicepresidente de Ecopetrol Alberto Consuegra que contrató a los chinos de Jereh Group para la operación

En el corazón del Magdalena, entre Ciénaga y Santa Marta, panameños y colombianos de Epicurio Enterprises Inc, una sociedad extranjera registrada en el istmo controlada por el fondo Key Industries montar una planta regasificadora que sería la segunda del Caribe. El plan que lidera el CEO del fondo en Colombia, Alejandro Costa Posada, es aprovechar el actual puerto carbonífero que utilizaba la Drummond y Prodecco/Glencore, esta última ahora de propiedad del fondo colombo-panameño.

El actual puerto de Ciénaga se adecuará para manejar gas licuado importado

Las instalaciones actuales que serán aprovechadas para el transporte de todo tipo de productos incluirán una nueva infraestructura para manejar el gas licuado importado que una vez gasificado se enlazará el gasoducto de Promigas y espera, con una inversión de USD 180 millones estar opeando en el 2028- .

Una planta similar opera en Baru donde está la regasificadora de Cartagena (SPEC) de propiedad de Promigas, del grupo Sarmiento Angulo. En el Valle del Cauca avanza la Regasificadora del Pacífico que se conectará con el gasoducto de Transportadora de Gas Internacional (TGI).

La licencia de la regasificadora de Puerto Nuevo está en trámite, por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) en cabeza del ingeniero Sergio Arturo Piñeros Botero, y el ministro de Medio Ambiente Fabio Arjona Hincapié.

Puerto Nuevo se perfila como un proyecto de alto impacto para la seguridad energética de Colombia ya que tendrá una capacidad de 200 millones de pies cúbicos diarios de gas regasificado y empezará a operar el primer semestre de 2028. Su éxito dependerá de la rapidez en las aprobaciones, la capacidad de atraer inversión y la integración con la red nacional. En un país que enfrnta el agotamiento de sus reservas de gas, el terminal del Magdalena puede ser clave.

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Key Industries controla varias compañías mineras en Colombia. Entre ellas Colombian Natural Resources que opera principalmente en el departamento del Cesar, en el corregimiento de La Loma, donde explota carbón térmico en las minas La Francia y El Hatillo. Además, controla una operación férrea a través de Fenoco para transportar el carbón hasta los puertos de Ciénaga, Magdalena.

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La planta regasificadora será construida por la empresa privada Amazónica LNG, que es la promotora de la iniciativa Y contrató a la firma china Jereh Group, a través de su sucursal Jereh Oil & Gas Colombia,

Alberto Consuega CEO de Amazónica firma contrato “listo para comenzar” con Jereh para su planta de regasificación

El CEO de Amazónica LNG es Alberto Consuegra Granger, de reconocido y amplia trayectoria en Ecopetrol, donde fue vicepresidente ejecutivo operativo y presidente encargado de Cenit. Desde julio de 2025 lidera Amazónica LNG que tiene por delante el desafio de lograr colocar gas importado en el gasoductor de la costa atlántica que maneja Promigas, en el 2028.

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