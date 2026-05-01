- Otro gigante chino llega a Colombia a competir con sus electrodomésticos de alta gama

La marca de lujo Teka de lavadoras y neveras la trae la multinacional Midea propiedad de He Xiangjian el octavo más rico de China que la creó hace 65 años

Muchos de los aires acondicionados que se están instalando por estos días y desde hace un par de años en el país forma parte de una cadena industrial llamada Midea que empieza a más de 15.000 kilómetros, en el sur de China. Una marca que terminó ocupando un lugar creciente en los hogares colombianos, donde pretende consolidarse de la mano de la marca de electrodomésticos de lujo Teka.

Midea Group nació en 1968 en Shunde, en la provincia de Cantón, como un pequeño taller impulsado por 23 personas que reunieron 5.000 yuanes. Entre ellos estaba He Xiangjian, que tenía 25 años y una idea básica: producir electrodomésticos accesibles en un país que apenas comenzaba a industrializarse. Más de cinco décadas después, ese proyecto suma más de 126.000 empleados en distintos países y una presencia extendida en más de 200 mercados y He Xiangjian se convirtió en uno de los hombres más ricos de China.

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En sus primeros años, la empresa se enfocó en pequeños electrodomésticos y en sistemas de aire acondicionado, productos que encontraron rápidamente aceptación entre los consumidores chinos. Esa especialización inicial le permitió construir una base industrial sólida antes de diversificarse. A partir de 1985, el negocio del aire acondicionado se convirtió en un eje central, y con el tiempo la marca pasó de ser un fabricante puntual a un conglomerado de línea blanca.

Un punto importante para Midea fue en 2007, cuando la compañía amplió su campo de acción hacia equipos de mayor escala y creó una división de soluciones de ingeniería. Dos años después, en 2009, incorporó grandes electrodomésticos y sistemas vinculados al manejo de aire, agua y gas. Ese salto la llevó a competir en múltiples segmentos y a consolidar una participación dominante en su mercado de origen: en algunos productos, supera el 50 % del dominio del mercado en China.

La expansión internacional vino acompañada de adquisiciones estratégicas. En 2016 tomó el control de la alemana Kuka, especializada en robótica industrial, y también adquirió participaciones en negocios de climatización en Europa y Asia. Ese mismo año sumó activos de Toshiba en electrodomésticos, ampliando su presencia global. La estrategia ha sido constante: integrar tecnología, producción y distribución en una misma red.

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En ese contexto compró la alemana Teka, una negociación concretada a finales de 2024. Teka, fundada en 1924 y con fuerte presencia en Europa, atravesaba dificultades financieras. Su portafolio, centrado en cocinas, grifería y electrodomésticos de alta gama, resultaba atractivo para un grupo que buscaba fortalecer su presencia en el segmento premium. La operación no solo permitió rescatar una marca histórica, sino también ampliar el alcance de Midea hacia consumidores de mayor poder adquisitivo.

La relación entre ambas marcas empieza a tomar forma en mercados como Colombia. Allí, Midea lleva seis años de presencia, aunque solo en los últimos dos ha operado de manera directa. Su crecimiento ha sido rápido: en 2024 alcanzó ventas por 48 millones de dólares, impulsadas principalmente por la comercialización de aires acondicionados. La compañía ha logrado posicionarse con fuerza en ese segmento y ha ampliado su portafolio hacia lavadoras, neveras y pequeños electrodomésticos.

La entrada de Teka se inserta en esa misma estrategia. Mientras Midea compite con productos de alta rotación y precios competitivos, la marca europea apunta a proyectos residenciales de mayor nivel, con un enfoque en diseño y acabados. La compañía ha comenzado a trabajar con arquitectos y desarrolladores para integrar estos productos en nuevas construcciones, en un mercado donde los electrodomésticos empiezan a ser parte del concepto estético del hogar.

Colombia ocupa un lugar central en los planes regionales. La empresa busca convertir al país en el eje de su operación andina y, desde allí, liderar su expansión hacia Ecuador y Venezuela. La dimensión del mercado potencial es relevante: entre los tres países suman cerca de 100 millones de habitantes. La estrategia inicial combina distribución, fortalecimiento de marca y ampliación de portafolio, con la posibilidad de desarrollar capacidades productivas en el futuro.

El crecimiento proyectado apunta a consolidar esa posición. La compañía espera alcanzar ventas por 65 millones de dólares en 2026, apoyada en nuevas líneas de negocio y en la expansión del canal comercial. La presencia en grandes superficies y tiendas especializadas ha sido clave para ganar visibilidad, pero también lo ha sido la inversión en servicio posventa y en tecnología aplicada a eficiencia energética.

Detrás de esa operación está la trayectoria de su fundador. A los 81 años, He Xiangjian se mantiene como una de las figuras más influyentes del sector industrial chino. Es la octava persona más rica de su país y ocupa el puesto 80 en el ranking global de Forbes, por encima de nombres más visibles en el ecosistema tecnológico. Su empresa, construida desde un taller local, se ha transformado en un actor global que combina manufactura, innovación y adquisiciones, y Colombia será una plataforma para seguir creciendo.

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