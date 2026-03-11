- Geely, el gigante chino que llegó a Colombia para poner en jaque a Tesla y otras marcas tradicionales

De la mano del Grupo Vardí, la marca china busca posicionarse en el creciente mercado de vehículos eléctricos con estos modelos ¿Serán suficiente?

Aunque Tesla ha sido una de las grandes sensaciones en Colombia durante los últimos meses, no ha sido el único gigante automotriz que ha decidido aterrizar en el país. El mercado colombiano sigue ganando relevancia para varias compañías internacionales dedicadas a la producción de vehículos, especialmente aquellas enfocadas en la movilidad eléctrica. En medio de ese panorama, un nuevo actor global decidió entrar a competir.Se trata de Geely, una marca que hace parte del conglomerado chino Zhejiang Geely Holding Group, que funciona como su matriz global.

Este grupo no solo produce vehículos bajo su propia marca, sino que también controla o tiene participación en compañías muy reconocidas del sector automotriz como Volvo Cars, Polestar y Smart, entre otras. Gracias a este portafolio, el grupo se ha consolidado como uno de los actores más influyentes de la industria automotriz mundial.

Planta de Geely Auto en Xi'an

Actualmente, Geely tiene presencia en más de 80 países y sus cifras de ventas siguen creciendo a gran velocidad. Solo en febrero logró vender más de 206.000 vehículos a nivel global, impulsado en gran parte por el auge de los autos eléctricos. Además, sus exportaciones internacionales registraron un crecimiento del 138 % durante ese mismo mes, alcanzando las 60.879 unidades enviadas a diferentes mercados.

Con estas cifras sobre la mesa, el gigante chino ahora aterriza en Colombia con una meta clara: posicionarse como uno de los protagonistas del mercado de vehículos eléctricos. En ese camino tendrá que competir con marcas que también han ganado protagonismo recientemente en el país, como BYD y la ya mencionada Tesla.

La apuesta de Geely para entrar al mercado colombiano

La llegada de Geely al país no ha sido improvisada. La marca decidió aterrizar de la mano de Grupo Vardí, uno de los distribuidores automotrices más importantes de Colombia. Este conglomerado ya maneja en el país marcas reconocidas como Nissan, Changan y Deepal, además de compañías del sector de maquinaria como New Holland.

Geely EX2

Con ese respaldo, Geely presentó en Colombia un portafolio inicial con tres modelos que buscan competir con precios relativamente accesibles dentro del segmento de vehículos electrificados.

Uno de los más llamativos es el Geely EX2, un modelo urbano pensado para quienes buscan entrar al mundo de la movilidad eléctrica. Su precio arranca desde los 79.990.000 pesos y ofrece una autonomía superior a los 400 kilómetros, además de un motor diseñado para ofrecer buen desempeño en ciudad.

A este se suma el Geely EX5, un SUV completamente eléctrico con mayor equipamiento y una autonomía que puede alcanzar los 490 kilómetros. Este modelo, que inicia en los 117.990.000 pesos, también destaca por su paquete tecnológico y de seguridad.

Finalmente, la marca presentó el Geely Starray EM-i, un vehículo híbrido enchufable con autonomía extendida que puede llegar hasta los 1.000 kilómetros combinando motor eléctrico y de combustión. El modelo incluye asistencias avanzadas de conducción (ADAS), un interior moderno y tecnología de última generación. Su precio en Colombia arranca en los 135.990.000 pesos.

El reto del gigante chino para competir con Tesla y BYD

Aunque el desembarco de Geely representa una apuesta fuerte por el mercado colombiano, la tarea no será sencilla. Si bien el país ha comenzado a avanzar en la adopción de vehículos eléctricos, la mayoría de compradores todavía se inclina por modelos de gasolina o, en menor medida, híbridos.

En ese escenario, Geely no solo tendrá que competir con marcas emergentes como BYD o Tesla, que ya han ganado notoriedad en el segmento eléctrico. También deberá enfrentarse a fabricantes tradicionales como Mazda y Toyota, que dominan buena parte del mercado híbrido en Colombia.

El respaldo de Zhejiang Geely Holding Group y la experiencia comercial del Grupo Vardí podrían jugar a favor de la marca. Sin embargo, el verdadero desafío será convencer a los consumidores colombianos de que sus vehículos no solo son atractivos por su diseño o tecnología, sino también confiables, eficientes y competitivos frente a marcas que llevan décadas en el mercado nacional.

