- Los poderosos chinos a los que los Ortega y su hijo les entregaron 500 mil hectáreas de Nicaragua para buscar metales

Daniel Ortega y Rosario Murillo, la dupla del poder en Nicaragua, no han parado de otorgar concesiones mineras . Lleva dos años entregando áreas a las empresas chinas y este mes tomó tal impulso que los cálculos más conservadores estiman que ya suman 500.000 hectáreas y otros hasta 700.000, casi el 6 % del país. La cifra es comparable con departamentos como Managua o el doble de Estelí, la capital colonial del tabaco.

Esto ha pasado, entre 2023 y 2025, de tal manera que el 7 de octubre de este año había 8 empresas chinas con 225 concesiones mineras para explorar y explotar, según análisis de Confidencial, Estas son:

Octubre ha sido el mes activo de la pareja presidencial, que ha entregado a su hijo Laureano las relaciones con China y Rusia. Ese día 7 entregó unas 62 189 ha a la empresa china Thomas Metal Sociedad Anónima, en seis lotes distribuidos en municipios de varios departamentos. Hacia mediados del mes hubo más beneficiarios: Three Gold Coins Company S.A con los lotes El Parquer y La Virgen, Zhong Fu Development S.A. con casi 50.000 en un área cercana a Costa Rica y Norther Mining Company S.A.,recibió una colindante con Honduras.

La avalancha no paró. La semana pasada entregaron 55.000 ha a tres empresas, dos chinas y una nicaraguense: a Thomas Metal, cuyo presidente es Xiangming Gu, le dio otra área en el norte del país y a Brother Metal, representante legal Xiaocun Bao, una cerca a Honduras, la nicaraguense Global Group S.A, CEO Mario José Reyes Morales. con su área en Villa Sandino completó 137.000 ha desde su creación en 2021. Al finalizar octubre Zhong Fu Development S.A. ,representado por Feiwu Bian ,estaba de primera en la tabla con 236.354,49 hectáreas y habían ingresado Little Stone Mine S.A. con una concesión de 13.361,06 y Toyar Inversión Minera S.A., con una de 2.500 hectáreas. Ya eran diez empresas.



Además, la Agencia Oficial de Promoción de Inversiones (PRONicaragua) promueve que el 49,18 % del país, unas 6.412.036 hectáreas, está disponible para concesiones mineras. Los claros favoritos son los chinos.

El comienzo de la ola

La ola de concesiones empezó desde 2023, después de que el régimen rompiera con Taiwán en diciembre del 2021 y decidiera estrechar sus lazos con Beijing. Entonces Nicaragua convirtió a la minería en una de ls principales fuentes de divisas y en una carta para jugar importante con sus nuevos aliados. Al igual que las remeses y la cooperación china.

Como resultado, el año pasado las exportaciones mineras fueron USD 1.391 millones, 20 % más que el año anterior, según el Banco Central de Nicaragua. Las de oro fueron de USD 978 millones, impulsadas principalmente por el aumento de los precios internacionales del metal, convirtiendo al oro en el producto de exportación líder del país.

Ortega y Murillo han hecho de todo para que los chinos se apoderen de las concesiones. Han cambiado las reglas de juego, han desplazado a vejas mineras, han cambiado la consulta previa. Los contratos son secretos. No se publican, no hay estudios de impacto ambiental, no se conoce el método de extracción ni cuanto cuánto gana el Estado. Se ha legalizado la minería artesanal, antes considerada ilegal, para controlarla mediante empresas intermediarias, muchas de ellas chinas.

Los registros del Banco Central y los del Ministerio de Energía y Minas tienen una diferencia del 30% al 35% del oro exportado: un tercio de la producción nacional no tiene registro claro.

La lupa sobre la avalancha

Esa falta de transparencia y de mecanismos de rendición de cuentas ha despertado preocupación entre organizaciones ambientalistas. Una es la Fundción del Río de, Amaru Ruiz, un reconocido ambientalista en el exilio y otra de organismos opositores también en el exilio que conforman la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude).

Miembros de Xinxin Linze junto al alcalde de Mulukukú durante su instalación en ese municipio. Foto: Alcaldía de Mulukukú

Ruíz ha puesto la lupa sobre las modificaciones a la ley de fronteras y la de áreas protegidas, que permiten la minería dentro de reservas naturales como el Indio Maíz y la biosfera del Río San Juan. Lugares que nates eran intocables. Las empresas, dice Ruíz, no tienen historial minero, son de reciente creación, sin evidencia de que estén ligadas formalmente al Estado chino, ni de donde procede su capital. Al parecer algunas han conformado una red empresarial que comparte una misma dirección para notificaciones oficiales y acumulan más de 372.000 ha., según le comenttó el ambientalista a Infobae. Pude lo llama “ecocidio de Estado “ y sostuvo e comunido qie el régimen está hipotecando territorios indígenas a cambio de oxígeno político chino.

Lo que hoy es evidente es que la estrategia de China de consolidar su influencia en Anérica Central, región históricamente alinead con Washingto, pasa por su apoyo financiero y tecnológico a Nicaragua, ofreciendo inversiones no solo en minería, sino también en energía, infraestructura, comunicaciones.

Por su parte, Ortega-Murillo ha encntrado en la alianza la manera de eludir la sanciones occidentales, de obtener un salvavidas en medio del aislamiento internacional. La minería de cobre, oro y litio que son clave en la transición energética han fortalecido los vínculos económicos con Pekín que le dan ingresos difíciles de rastrear.

Desde 2018, el régimen de Ortega ha consolidado un modelo extractivista bajo control militar y policial, expulsando o encarcelando a ambientalistas y líderes comunitarios. En los municipios mineros de frontera, la policía admite la presencia de capitales ilícitos, y se han prendido las alarmas sobre las consecuencias en territorio de Costa Rica, particularmente en la zona de Crucitas, donde ya se registra el aumento de la minería ilegal.

Con los nuevos paquetes de concesiones, Nicaragua se reafirma como un enclave minero subordinado al poder chino, El avance chino en el sector minero no solo transforma la estructura económica del país, sino también su relación con el poder. El poder chino avanza bajo el paraguas de negocios comerciales, de interese cultuales, como lo muestran los 3 centros Confucio que ya están instalados como centros de cooperación cultural y educativa, pero que también son herramientas de captación de elites académicas.

La minería que se convirtió en la puerta de entrada de China a Nicaragua y Centroamérica ha tomado tal impulso que ahora se cuentan por decenas de miles las hectáreas que de un plumazo se otorgan a los nuevos y valiosos aliados. El oro sigue brilla solo para ellos, pero como dice el sabio adagio popular “no todo lo que brilla es oro”.

