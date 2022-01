Otra víctima de los biopolímeros: La Segura cuenta su triste desenlace

.Publicidad.

“Creo que es uno de los videos más difíciles que he hecho en todos los años que llevo siendo La Segura porque es como soltar algo que tu no quieres soltar pero que te toca soltar para estar mejor” inició la reconocida influencer en su video más recientes de redes sociales para hablar sobre su estado de salud y confesar la dura decisión que tomó respecto a su carrera.

La influencer más conocida como La Segura atraviesa desde hace tres meses fuertes complicaciones de salud. Mientras siempre se creyó que se trataba de su trauma en la columna por dos impactos de bala que recibió hace 8 años, la joven confesó su corazonada “Desde un principio pensé que eran los biopolímeros reaccionando mal en mi cuerpo. En mi corazón lo sentía, por pura intuición, pero para los cirujanos plásticos o especialistas era muy apresurado el hecho de operarme”.

La situación que La Segura creyó que pasaría en días o al menos un mes, no fue nada pasajero y ya completa casi medio año. “No tengo la certeza absoluta de que sean los biopolímeros y aquí en mi corazón siempre lo he sabido. Me vine de Cali de estar con mi familia porque no aguantaba más ver el sufrimiento en los rostros de mi familia” continuó la influencer que decidió hacer un cambio drástico en su vida por el buen de su salud mental y depresión que estaba empezando a sentir por el dolor crónico. “Necesito hacer una pausa, intenté hacer uno que otro video para no dejar a lo que amo de lado y por lo que he trabajado hace 6 años. Pero necesito hacer una pausa para poderme recuperarme” finalizó La Segura en el video que ya completa casi tres millones de reproducciones.

