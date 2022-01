Las cinco pruebas que hundieron a Jhonier Leal

.Publicidad.

El fiscal Mario Andrés Burgos fue el cerebro detrás de la investigación en contra de Jhonier Leal Hernández, que lograron que el acusado se declarara culpable del crimen de su hermano Mauricio Leal Hernández y su madre Marleny Hernández.

Durante dos meses los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación la Fiscalía recogieron las pruebas y armaron el expediente para acusar al hermano del famoso estilista como principal y único sospechoso del doble homicidio.

-Publicidad.-

En la audiencia de imputación de cargos que dirigió la fiscal 14 de control de garantías, el fiscal Burgos presentó cuatro pruebas contra Jhonier irrefutables que lograron desenmascarar al asesino y lograr su confesión.

Los rastros de sangre que encontraron en una toalla que estaba en el baño de Jhonier y en el sifón de la regadera de su cuarto evidenciaron que alguien untado de sangre se bañó allí y que intentaron limpiar los rastros con Fabuloso. La sangre hallada en la toalla era de Marleny Hernández y al parecer de Jhonier.

Publicidad.

Los movimientos del celular de Jhonier es otra de las pruebas de la Fiscalía contra él. En las declaraciones que entregó a los investigadores, el hoy confeso asesino, declaró que en la noche del domingo 21 de noviembre él se tomó unas gotas de valeriana y que lo hicieron dormir hasta el otro día, pero su celular registró casi 60 registros de uso de datos durante la madrugada del lunes 22 de noviembre, día en que se encontraron los cadáveres de su hermano y su mamá.

Las declaraciones de las empleadas del servicio y del conductor de Mauricio Leal también fueron usadas como pruebas contra Jhonier. Según las empleadas del reconocido estilista, en la habitación de Mauricio habían cobijas que no debían estar ahí, que las tendieron de manera diferente y que faltaban unas fundas en la habitación de Marleny Hernández.

También dijeron las mujeres que en la habitación de Mauricio Leal encontraron un archivador que debía estar en otro espacio y no ahí.

La siguiente prueba contra Jhonier Leal es el último mensaje de audio por Whatsapp que Mauricio Leal le envía a su hermano Jhonier, que fue enviado a las 9:15 de la noche del domingo en el que le pide un paquete de galletas. Después de que Mauricio ya estaba muerto se encontraron otros mensajes de Whatsapp enviados cuando, según peritos forenses, Mauricio ya se encontraba sin vida.

En los mensajes se lee: “Los amo, pero este dolor me mata. Cada vez más viví hasta donde pude. La traición de mis peluqueros y amigos, todos en contra mía, no les importa si no sacar algo siempre. No puedo con más, perdónenme y a todas las personas que creen en mí, las cuales me dieron todo en lo económico y en mi vida profesional, me encanta el lujo, pero de nada me sirve si no disfruto nada”, para el fiscal Burgos estos mensajes lo único que buscaban era entorpecer la investigación y alterar la escena del crimen.

El otro mensaje que al parecer habría enviado Jhonier Leal desde el celular de su hermano Mauricio Leal dice: "Gracias a Dios por las bendiciones económicas y el placer que sentí cuando apoyé a tanta gente en pandemia, pero no saben las veces que pensé en quitarme la vida, fueron muchas en la peluquería, muchas veces pensé en tirarme por el balcón, pero solo pensaba en mamá y no lo hacía, pero ahora me la llevo conmigo, ella no soportaría estar sola, caería en depresión y en el alcohol más que nunca".

"Perdóname, madre, pero siempre juntos, hasta en el cielo. Mucho perdón por mis rabias y mi mal trato que recibieron en la pelu, pero créanme es el efecto de los medicamentos, sin ellos no vivo. Solo llego a casa todos los días pensando en morirme, aunque con mis lujos y mi sonrisa hipócrita no lo demuestro"

Las otras pruebas contra Jhonier son las cámaras de seguridad que los investigadores recogieron. Los investigadores recogieron que el Jhonier Leal ingresó al lugar a las 11:37 de la noche del 21 de noviembre y que salió de la casa a las 11:19 de la mañana del siguiente día: lunes 22 de noviembre.

Para la Fiscalía, según los videos analizados, la única persona que estuvo en la casa de Mauricio Leal fue su hermano Jhonier. Los cadáveres de Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández fueron encontrados sobre la 1 de la tarde de aquel lunes.

En contra de Jhonier Leal también están los retiros de dinero que este hizo de la cuenta de su hermano Mauricio Leal. Según las investigaciones, Jhonier habría retirado más de 110 millones millones de pesos, en tres transacciones.