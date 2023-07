'Oppenheimer', ¿la mejor película de nuestra generación?

Por: Cristhian Lesmes |

julio 21, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Luces de la ciudad (1931) de Charlie Chaplin, El ciudadano Kane (1941) de Orson Welles, Vértigo (1958) de Alfred Hitchcock, La trilogía del Padrino (1972 – 1991) Francis Ford Coppola y El señor de los anillos (2002 – 2011) Peter Jackson son algunas de las más grandes obras maestras del cine de todos los tiempos. Oppenheimer de Cristopher Nolan ha entrado ya, apenas con su estreno, en ese exclusivo y superlativo sitial.

La cinta de Nolan es desde cualquier punto de vista, excepcional. No solo por su cinematografía pluscuamperfecta en la que combina con maestría el blanco y negro y el color para intercalar dos líneas temporales a la vez que dos visiones contrapuestas de los mismos hechos y del mismo personaje. La decisión del director británico de no acudir al fácil recurso de los efectos digitales y ceñirse a la escuela clásica de lo analógico, sumado a que se filmó para formato IMAX hacen que la cinta cobre una vitalidad que deja sin aliento en las secuencias más trepidantes, que no solo están realizadas en torno a los experimentos del proyecto Manhatan realizados en El Álamo en Nuevo México, sino también, al infame juicio que le fue abierto a Oppenheimer al final de su vida.

-Publicidad.-

| También le puede interesar: Interstellar, en el filo del tiempo

La ya tradicional precisión científica, la rigurosidad y apego a los hechos históricos, sumado a unos diálogos sencillamente maravillosos, se adosan con las actuaciones más sobresalientes de las carreras de sus protagonistas, una rutilante constelación de estrellas de Holliwood que pueblan la película: Cillian Murphy como Oppi, Robert Downey JR, como Lew Strauss, Emily Blunt, Rami Mallek, Matt Damon, Kennet Branagh y un pequeño momento soberbio de Gary Oldman, hacen que esta película sea como pocas en la historia de este arte ¡perfecta!

Publicidad.

Desde antes de su estreno, creadores de contenido y divulgadores científicos como el famoso Doctor Fusión y Javier Santaolalla ya habían venido haciendo especiales sobre la brillante generación de científicos que hizo parte de los proyectos de creación de las armas nucleares tanto en Europa como en Estados Unidos, en ese sentido la película es también un deleite, y, mucho más importante es un merecido homenaje a la ciencia, a su valor, su necesidad, y no menos importante, a los riegos y profundos debates éticos y morales que supone su uso cuando se destina a la destrucción y no a la solución de los múltiples problemas que afronta el género humano.

En definitiva, Nolan se sitúa como uno de los más grandes directores de la historia del cine, y sinceramente es una fortuna que hayamos podido ver esta trilogía involuntaria de cintas de contenido rigurosamente científico y elementos maravillosamente literarios y cinematográficos. Interestelar (2015), TENET (2020) y Oppenheimer son ahora un baluarte de la historia cultural de la humanidad, a la vez que un testimonio vivo de la necesidad de retomar la formación científica si deseamos que el mundo no caiga en manos de quienes la ignoran, la desprecian y desestiman, y hoy dirigen los poderes políticos y económicos en el mundo.