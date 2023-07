¿Por qué Verónica no acompañó al presidente Petro a la instalación del Congreso?

Tras 10 días de viaje, el Presidente llegó sobre la hora para asistir al evento, protocolo que incluía a la Primera dama, quien no lo acompañó

El pasado 7 de julio del 2023, en una ceremonia privada pero con mucha gala, Gustavo Petro y su esposa Verónica Alcocer celebraron los quince años de Atonella, su hija menos. Esta fue la última vez que la Primera dama apareció en público según su habitual reporte de actividades que realiza en las redes sociales.

Con anterioridad había mantenido sus actividades independientes de la agenda presidencial, asociadas a su rol de presidente de la Junta Directiva del ICBF y su interés especial por las artesanías donde nombró a Adriana Mejia, una abogada de su cuerda como directora de Artesanias de Colombia. A excepción de la visita de Estado a España a comienzos de mayo pasado, la primera dama no ha acompañado al Presidente a ninguno de sus viajes internacionales.

El último viaje del Presidente a Bruselas no sería la excepción. El Presidente viajó con una pequeña de delegación de Ministros y llegó incluso desde el 13 de julio a pasar el fin de semana en Bruselas sin mayores compromisos oficiales. Estando en Europa hizo un cambio de planes y decidió regresar por San Andrés, donde estaba programada la celebración del 20 de julio, como una celebración del triunfo de Colombia en la disputa territorial con Nicaragua en La Haya, que bautizó como Dia de la Soberanía y no de la independencia. Se habría esperado la presencia de Verónica Alcocer, siempre cercana a las regiones y al Caribe, acompañando a los raizales del archipiélago. Pero no fue asi.

El Presidente regresó entonces sobre la marcha para intentar cumplir con la hora prevista, 3 pm, para la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso. Aterrizó en Catam sobre la hora y llegó a la Casa de Nariño a las 3.30 pm como reportó en su twitter, muy seguramente para unirse con la primera dama y realizar el recorrido desde la Presidencia al capitolio por la plaza Nuñez, en un ritual que forma parte de la tradición y el protocolo presidencial. Pero no fue asi. Apareció el Presidente a las 4.30 pm solo en el atrio de la Casa de Nariño a la espera de la Comisión de congresistas que lo acompañarían hasta el Capitolio e inició su recorrido, eso si, no sobre la alfombra roja

La Casa de Nariño no emitió ningún comunicado para justificar la ausencia de la Primera Dama, actuación que rompía con la tradición decimonónica de la pareja presidencial en un momento crucial para la democracia: la instalación del Congreso, en el que además el Presidente realiza un informe del primer año de gestión suya y de la agenda legislativa y además traza lineamientos a futuro. Un momento en el que siempre han estado las primeras damas en primera fila, una vez concluye el recorrido que es transmitido con gran despliegue por su simbología. Petro se tomó dos horas y media en su discurso, pausado y poco emocional.

Se esperaba a una Verónica Alcocer, cuidando su figura y su atuendo al lado del Jefe de Estado. Ninguna de las primeras damas había fallado hasta este 20 de julio. ¿Las razones? Aun están por darse y por lo tanto el espacio para la especulación es mayúsculo.

La presencia mediática de Verónica Alcocer

Desde la campaña presidencial se vio la importancia que Verónica Alcocer le presta a su imagen y a la aparición en los medios. Cuida tanto su presencia visual que desde campaña contrató al reconocido fotógrafo Mauricio Vélez para su campaña en redes y la construcción de su imagen renovada, moderna, refrescada . Ya en la presidencia fue contratado por RTVC para acompañar a la primera dama cuando ella lo requiere como ocurrió en la visita al Papa Francisco en Roma.

Las apariciones de Verónica Alcocer en los medios son planificadas y calculadas, siempre asociada o a eventos de gala internacional o atención humanitaria en momentos de dificultades para alguna población colombiana. Fue así como a principios de noviembre del 2022 la ola invernal provocó inundaciones en las zonas más pobres de Cartagena y allí estuvo la primera dama de botas pantaneras, en una imagen que generó el impacto previsto.

Así como no se presentó en la instalación del Congreso lo hizo de manera inesperada y sin explicación y mientras su esposo estaba en uno de sus viajes internacionales, en la noche en abril del 2023 a la Comisión Séptima de la Cámara la Reforma a la Salud, cuando el gobierno buscaba que pasara a la Plenaria. Lo había hecho el hecho el 10 de noviembre del 2022 en la misma comisión presidida por su amigo de juventud, el senador Agmeth Escaff.

No dudo tampoco en acompañar al Presidente en la manifestación del 1 de mayo y estar al lado suyo en la calle, entre la gente, llamando a apoyar las reformas sociales, como lo había hecho ya en el balcón al lado de su hija Antonella durante un largo y tedioso para ellas discurso, como lo expresaron en su rostros en la trasmisión en la televisión.

Con el retiro de su primo el ex senador Mario Fernández Alcocer de su rol como asesor adhoc en sus actividades de primera dama, ni está claro cuáles serán sus prioridades. Lo único claro parecería es que no serán al lado del Presidente porque todo indica que la distancia entre los dos es cada dia más grande .