¿Olvidaron a los "naides"?

enero 30, 2023

¿En Ecuador hay guerrilla? No. ¿Hay paros nacionales constantemente? Sí… ¿En Perú hay guerrilla? No. ¿Hay paros nacionales constantemente? Sí… ¿En Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, etcétera, hay guerrillas? ¡Pues no! ¿Hay paros nacionales? ¡Pues sí!

¿El ELN financió acciones de protesta? Seguramente. ¿Hubo guerrilla actuando? Seguramente. De ahí a decir que las protestas se dieron por una acción coordinada de la guerrilla es una canallada, una bajeza y una ruindad frente a la cantidad de heridos y muertos (policías incluidos) que dejó ese paro. ¿Siguen buscando excusas para justificar crímenes contra civiles? Decir eso es desconocer que en cualquier democracia respetable ¡los pueblos explotan de vez en cuando!, ¡en masa! y ¡tienen derecho a hacerlo! Decir que fue “la guerrilla” es un insulto para millones quienes protestamos.

Otra cosa es que en la payasada de democracia que tenemos desde 1946 algunos crean que protestar no es normal… para ellos es ¡subversión! Esa es la “democracia” que hemos tenido y tenemos, donde ciertos beneficiarios de tal engendro dicen que es "la más antigua de América Latina” y bla, bla, bla…, pero, eso sí, cuando se da un gran paro nacional, tal cual sucede en cualquier parte del mundo, entonces no fue el pueblo, los "sin nada para perder”, quienes protestan… no, ¡es la guerrilla!, ¡sin guerrilla no habría paro! … lo asombroso es cuánta gente se traga ese cuento.

Uno de los jóvenes universitarios participante de tropeles con la fuerza pública, pasado el tiempo me dijo que las protestas se habían vuelto unos “gamin wars”. Me costó asimilarlo, pero sí puede tener razón. ¿Qué tiene un gamín para perder? ¡Nada! Otro de los primeros dirigentes visibles del paro, desde las épocas de Lucas Villa, me relató cómo parte de la (primera) primera línea era un grupo de muchachos provenientes de varias familias disfuncionales (casi todas lo son) quienes vivían ¡en una carpa! ¡en una invasión! ¿Qué tenían (tienen) para perder? ¡Nada!… ¿Esos “naides sin nada para perder” necesitarán una guerrilla que los financie para salir a “darse en la jeta” con la policía? ¿Qué cree?

Pero le tengo otra noticia: ¡siempre han existido!... En todos los levantamientos humanos siempre han salido y se han puesto al frente precisamente quienes nada tienen para perder… así como cuando invasores han ocupado pueblos, siempre han existido traidores que se venden a los invasores… ¡hasta en la biblia debe haber reseñas! ¿Había ELN en esos tiempos? Un poco de cultura general ayuda. Leer, leer y no solo “un discurso”, ¡a todos! Entonces, antes que seguir en el cuento de que el pueblo colombiano solo protesta si hay una guerrilla detrás… asumamos que lo sucedido en el 2021 fue una marejada, una gran ola nacida en el mar de injusticias, abusos, desaciertos, irrespeto, indignidad, maltrato, etcétera, que ahí sigue…

Entonces, al otro paro, el que habrá en meses, semestres o años... pues entre menos actores armados existan y más se abra la democracia real, más protestas, paros, levantamientos habrá. Si desmovilizar “la far” potenció la protesta, desmovilizar ”los elenos” puede generar igual efecto. La única manera de bajarle la marejada a ese gran paro que sucederá es actuando y haciendo, comprometiéndonos todos a reducir ese mar de inequidad socioeconómica en el que vivimos; es buscar que se concreten más posibilidades y oportunidades, y con ello menos “naides, sin nada para perder”… ¿Usted qué está haciendo?