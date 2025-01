En Teleperformance hay ofertas de empleo de hasta $3 millones y la experiencia es lo de menos

.Publicidad.

Teleperformance no solamente es una de las compañías que más genera empleo en Colombia, sino que ha sido calificada como una de las mejores empresas para trabajar en el país, según el portal ‘Great Place To Work’. Con los años, se ha ratificado como un trampolín para bachilleres, estudiantes y profesionales, y conociendo esa reputación, abrió vacantes en ciudades como Bogotá o Medellín. Las ofertas de empleo en Teleperformance tienen un buen salario y no requieren tanta experiencia.

Ofertas de empleo en Teleperformance

Moderador de Redes Sociales

Para esta oferta de empleo, Teleperformance está buscando bachilleres que tengan experiencia en redes sociales y cuenten con nivel de inglés C1. La vacante ofrece una intensidad horaria de 40 horas semanales, un contrato a término indefinido y plan de salud complementario. Además, tiene un salario de $2’530.000 más bonificaciones por cumplimiento. El cargo está disponible en la ciudad de Bogotá, en la sede ubicada en Connecta 26.

Postúlese aquí: Moderador de Redes Sociales

Agente bilingüe

Los interesados en esta vacante deben ser técnicos o profesionales en Ingeniería industrial, Ciencias de la computación o carreras relacionadas al sector de la tecnología, y deben tener una experiencia mínima de 1 año, de la cual 3 meses deben ser en ventas y otros 3 meses en soporte. Los candidatos también deben tener gran fluidez en el idioma inglés, hablado y escrito, y deben vivir en la ciudad de Bogotá. El cargo tiene un salario de $2’790.000.

Postúlese aquí: Agente Bilingüe Área Tecnología

Psicólogo ocupacional

Teleperformance está buscando profesionales en Psicología, que tengan al menos 1 año de experiencia como psicólogos clínicos o generales y 1 año en Seguridad y Salud en el Trabajo. Los candidatos deben contar con licencia de SST y ReTHUS, y deben ser capaces de crear estrategias enfocadas a cumplir los objetivos del SGSST. El contrato es a término fijo por 3 meses, con posibilidad de renovación, y un salario de $3’200.000.

Postúlese aquí: Psicólogo Ocupacional

