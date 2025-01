Avianca inició el año con ofertas de empleo y no son para pilotos; así puede postularse

.Publicidad.

Avianca no es solo sinónimo de tradición en el país, sino que es una de las empresas más apetecidas para trabajar por muchos colombianos. Con más de un siglo, la compañía ha sido generadora de empleo, no solo en el tema aeronáutico, sino en todas las aristas, requiriendo profesionales de todas las carreras. Para 2025 no es distinto e inició el año abriendo vacantes en la ciudad de Bogotá, para el área administrativa. Estas son las ofertas de empleo en Avianca.

Ofertas de empleo en Avianca

Especialista III Soluciones de Negocio

Para esta oferta de empleo, Avianca está buscando profesionales en Ingeniería de sistemas, Ingeniería industrial, Administración de empresas o carreras afines, que tengan como mínimo 5 años de experiencia en conocimiento de procesos del Dominio, preferiblemente en la industria aeronáutica, y 3 años en dominios técnicos como QA, Transition Management, Security Standards, etc. Los postulantes deben tener especialización en Planeación estratégica de áreas de IT, Gestión de proyectos o Gerencia de procesos de IT y su nivel de inglés debe ser B2 o superior.

Postúlese aquí: Especialista III Soluciones de Negocio

Analista de Estrategia de ventas

Las personas interesadas en esta vacante de empleo deben ser profesionales en Ingeniería industrial, Administración de empresas, Economía y/o Negocios Internacionales. Deben contar con, al menos, 1 año de experiencia en áreas de análisis y manejo de datos y, preferiblemente, deben tener conocimientos en Power BI, Microsoft Access y Excel. Los postulantes sí o sí deben tener un nivel de inglés intermedio, B2, y deben vivir en Bogotá. Las funciones a cumplir será contribuir en la gestión de herramientas que permitan alcanzar presupuestos de venta y rentabilidad, así como analizar y proponer acciones comerciales.

Postúlese aquí: Analista de Estrategia de Ventas

