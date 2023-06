La pareja tuvo que enfrentar un sin fin de críticas y comentarios, muchos le dieron palo por no estar de acuerdo con su diferencia de edad

.Publicidad.

En la actualidad, se ha normalizado bastante las relaciones con una amplia diferencia de edad. Y es que, hoy por hoy, esto no es tan mal visto e incluso es aceptado por gran parte de la sociedad. Sin embargo, esto no quiere decir que siempre haya sido así. Las sociedades han sido tan cambiantes que, lo que ahora es bien visto, hace un par de años era un pecado mortal. Pues justamente, esto fue lo que vivió una reconocida pareja del entretenimiento en Colombia. Se trata de Kathy Sáenz y Sebastián Martínez, ambos personajes muy importantes en el mundo de la actuación. Aunque hoy son muy queridos, en sus inicios no la tuvieron nada fácil.

Los problemas que enfrentaron Kathy Sáenz y Sebastián Martínez

Aunque hoy en día, la pareja es muy querida por todos, en sus inicios sufrieron bastante. En una entrevista para la Revista Vea, la actriz Kathy Sáenz habló sobre esto. Ambos tuvieron que enfrentar un sin fin de palo durante los inicios de su relación. Y es que, para nadie es un secreto que entre la actriz y Sebastián Martínez, hay una amplia diferencia de edad. En total, la pareja lleva 11 años y su relación inició hace más de una década. Ambos estaban trabajando en 'Juegos prohibidos', aunque su relación no empezó allí, puede que su amor sí. Incluso, en ese entonces, cada quien tenía su respectiva pareja, pero bien dicen que "Dios sabe cómo hace sus cosas".

-Publicidad.-

|Le puede interesar ¿Nuevamente juntos? el reality que tendrá a Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos trabajando muy cerquita

A pesar de esto, su relación se inició tiempo después y allí fue donde vino el escarmiento público. Según reveló la actriz durante la entrevista, muchos la tildaron como "la peor del mundo". Y es que, cuando ambos iniciaron, Sebastián Martínez tenía 23 y Kathy Sáenz 34. Esto definitivamente la hizo quedar muy mal y la llevó a sufrir bastante. Sin embargo, ambos lograron superar las críticas de las personas y su relación ya tiene 17 años.

Publicidad.

¿Quiénes apoyaron a la actriz en ese entonces?

Para sorpresa de Kathy Sáenz, hubo también personas que metieron las manos al fuego por ella. Además de esto, también reveló que hubo muchas personas identificadas que le brindaron su apoyo. Sin pensarlo, la mujer se convirtió en un apoyo para quienes vivieron una situación familiar. Incluso sirvió para que otras personas también sacaran a la luz sus relaciones, como la de ella con Sebastián Martínez.

Vea también: