"Hago castings todo el tiempo" el duro momento que vive Laura Barjum de MasterChef

Al igual que muchos, la exreina y ahora competidora del reality de RCN, no vive su mejor momento. Por más que se prepara no todas las puertas se le abren como actriz

.Publicidad.

Laura Barjum se ha convertido en una de las figuras más reconocidas en los últimos días. Además de ser exreina de belleza, la mujer es una de las participantes en MasterChef Celebrity. Allí, en el programa del canal RCN, la mujer ha demostrado sus capacidades y sigue en competencia. Y es que, ya han sido varios los eliminados del reality, sin embargo, la mujer sigue luchando y avanzando. Sin embargo, y a pesar de tener un buen momento en el programa, no todo en la vida de la mujer pasa por su mejor momento. Esto fue lo que dio a conocer recientemente la exreina de belleza por medio de una entrevista, donde habló del momento duro por el que pasa.

El mal momento que pasa Laura Barjum

Aunque la mujer es muy talentosa, ha tenido un camino difícil en la actuación. A pesar de haber tenido participación en varias producciones, hoy día no vive su mejor momento. Esto lo dejó claro en una entrevista que le dio a 'Lo sé todo'. Y es que, Laura Barjum aún no ha logrado conseguir ese papel que la termine convirtiéndo en una de las actrices más reconocidas del país. Incluso, la exreina de belleza relató que este tema es algo frustrante para ella. Aunque imaginó que de alguna manera, las puertas estarían abiertas, al final no fue así. De igual manera, la competidora de MasterChef Celebrity contó que hace castings todo el tiempo.

-Publicidad.-

|Le puede interesar ¿Nuevamente juntos? el reality que tendrá a Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos trabajando muy cerquita

Pero este no es el lío, pues aunque presente un gran número de audiciones, no la llaman siempre para el papel. Aún así, Laura Barjum está rodeada de gente que le apuesta a su talento e insisten en que la mujer es buena en lo que hace. A pesar de que para ella, este tema "ha sido un proceso largo y difícil" siguen existiendo estas personas que le dan ánimos y la apoyan. Y es que, la participante de MasterChef Celebrity, ha demostrado grandes cualidades y por algo fue llamada para hacer parte del programa del canal RCN. Sin embargo, ella sigue empeñada en crecer y lograr ese sueño de tener el papel con el que logre cautivar a todos.

Publicidad.

¿Qué hará ahora la participante de MasterChef Celebrity?

Según contó Laura Barjum en la entrevista con 'Lo sé todo', se seguirá preparando. Pronto viajará fuera del país para seguir estudiando en un lugar prestigioso. Y es que para la participante de MasterChef Celebrity, la actuación es algo que ama; por ende seguirá trabajando en eso que le gusta. Seguramente a la actriz le llegará ese momento que tanto tiempo ha buscado.

Vea también: