El romántico beso entre Juan Pablo Barragan y Jairo Ordoñez en MasterChef: no esconden su amor

Parece que a los competidores del reality de RCN no les molesta darse muestras de afecto frente a la cámara. Lo dejaron muy claro en una de las recientes pruebas

MasterChef Celebrity es un lugar lleno de ocurrencias, caos y situaciones inesperadas. Así como en un momento la cocina del canal RCN puede ser felicidad, al rato puede ser tristeza. Y es que, los competidores de esta temporada, le han dado un toque picante a la cosa. Además, los chefs han estado bien cuchilla y no perdonan una sola, a veces sueltan comentarios duros. Pese a esto, las risas nunca faltan en las pruebas y en el mismo set, tal como sucedió hace poco. En uno de los recientes capítulos, Juan Pablo Barragán y Jairo Ordóñez dejaron boquiabiertos a todos. Los televidentes nunca vieron venir lo que sucedió tras acabar el reto.

Le beso entre Juan Pablo Barragán y Jairo Ordóñez en MasterChef Celebrity

En uno de los más recientes capítulos de MasterChef Celebrity, ocurrió algo que dejó atónitos a todos. Una de las parejas que competía en las pruebas era Juan Pablo Barragán y Jairo Ordóñez. Es bien sabido que ambos tienden a ser muy cómicos en el reality del canal RCN. Quizás fue por esto mismo que no dejaron pasar la oportunidad e hicieron lo menos pensado. Y es que, para fortuna de ellos, su plato les sirvió para llevarse el añorado pin de inmunidad. Lo que quiere decir que no hubo delantal negro para ellos y por ende, no hay eliminación por lo pronto.

Al recibir esta noticia, los competidores se acercaron y se dieron un beso. Evidentemente, esto causó risa entre los competidores que nunca vieron venir esta situación. Lo cierto es que tras esa victoria, Juan Pablo Barragán y Jairo Ordóñez, podían celebrar como quisieran. En redes sociales, se empezó a hablar de lo sucedido en MasterChef Celebrity y no faltaron los memes al respecto.

¿Qué dijeron los televidentes del canal RCN sobre este beso?

Así como en el set, en las redes fueron muchas las risas sobre lo sucedido. Muchos solo se burlaron sobre lo sucedido y hubo otros que dijeron que habría gente que se quejaría al respecto. Inclusive, el mismo Jairo Barragán se manifestó en redes; allí habló del beso con Jairo Odóñez en MasterChef Celebrity. "Qué beso tan sabroso" dijo el actor.

Juan Pablo Barragán se despachó luego de su beso con Jairo Ordóñez en Masterchef pic.twitter.com/fNBbeU22Dl — Ana (@PuraCensura) June 28, 2023

Yo me imagino a los fanáticos religiosos y homofóbicos mandando quejas al defensor del televidente por lo del beso entre Barragán y Jairo ayer en #MasterChefCelebritycolombia #MasterChefCelebrityco #MasterChefCelebrity #MasterChefColombia pic.twitter.com/w5F2DXagPc — The Kitty McCartney♥ (@Beatlemaniaca77) June 28, 2023

Hey ese beso de Barragán y Jairito que 🤣🤣🤣 #MasterChefCelebritycolombia — Jorge Manjarres ‏جور 🧟‍♂️ (@jorge_manjarres) June 28, 2023

