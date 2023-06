¡Que desperdicio! Estos son los actores gays más sexys de la televisión colombiana 

.Publicidad.

La televisión colombiana se ha caracterizado por tener grandes talentos, que no solo han destacado en el ámbito nacional, sino también en el internacional y desde hace algún tiempo han decidido hablar abiertamente de su orientación sexual. A pesar de que en Colombia este tipo de temas aún son tabú, el domingo 2 de julio se celebrará el mes del orgullo gay y por ello le presentamos, los actores masculinos que hacen parte de la comunidad LGBTIQ+.

Carlos Arturo Buelvas

El colombiano Carlos Arturo Buelvas es uno de los actores más cotizados en México. En noviembre de 2019 reconoció ante el programa de entretenimiento ‘La Red’ que es bisexual.

El famoso confesó que, aunque desde siempre sintió gusto por hombres y mujeres, él se convenció a sí mismo de que el bisexualismo no existía; al final, decidió aceptar lo que es. En su momento el actor expresó que como el tema de la sexualidad era visto de una manera más madura, por ello era capaz de aceptar su gusto por los hombres y las mujeres, abiertamente.

Santiago Reyes

El actor le dio vida a uno de los personajes más queridos y recordados de la novela de RCN ‘German es el man’. A pesar de que con el papel de 'Frito' logró ganarse el corazón de los colombianos, muchos desconocían que es abiertamente homosexual. En su perfil de Instagram, el famoso suele compartir imágenes presumiendo lo orgulloso que está de su orientación sexual.

Aunque en muy pocas ocasiones ha hablado con los medios de su orientación, tampoco se preocupa por ocultarlo, por el contrario, lo grita a los 4 vientos. De acuerdo a lo que ha expresado en redes, hace más de 20 años que “salió del closet”.

Andrés Simón

El presentador y actor recordado por haber hecho parte del programa el programa infantil 'Play Zone' del Canal Caracol, habló de su sexualidad hace 2 años mediante un video que compartió en redes sociales. En este, reveló que era bisexual y desde entonces se siente muy orgulloso de su orientación.

En ese entonces expresó “Siempre he sentido mucha más atracción por los hombres, aunque también he tenido relaciones con mujeres, las he amado, disfrutado, sin duda las volvería a tener”.

Roberto Manrique

El actor ecuatoriano se ha destacado en grandes producciones de la televisión colombiana. Con su gran atractivo físico y carisma se robó los suspiros de más de una mujer. Sin embargo, aclaró que es gay y que está felizmente con su pareja, la cual presume e en redes sociales.

Juan Pablo Espinosa

El actor colombiano de 42 años en 2011 protagonizó ‘El secretario’ junto a la actriz peruana Stephanie Cayo, lo que hizo que la mirada de miles de mujeres en el país se posara en él y hasta llegarán a botar baba ante su atractivo físico. Sin embargo, el actor confirmó que desde los 18 años salió del closet como homosexual. Actualmente, vive con su pareja Davey Tatts.