No toca pagar como en Win Sports: los canales para seguir gratis la final de la Champions League

El partido más importante de la temporada en Europa está a punto de abrir el telón. Si no se lo quiere perder tenga en cuenta donde lo transmitirán

A partir de las 2 PM, hora colombiana, Manchester City e Inter de Milán se verán las caras en el partido más importante del año en el viejo continente. Después de unas campañas para aplaudir, en donde ambos equipos dieron el batacazo contra históricos clubes como el Real Madrid, en el caso de los citizens, y el AC Milan, en el caso de los neroazurros, ambos intentarán saborear las mieles de la Champions League. Para el City puede ser la primera vez que se convierta en el mejor de Europa, y para el Inter, podría levantar la orejona por cuarta vez en su historia. Todo está preparado, y si no se quiere perder el evento futbolístico del día, tiene que tener claro donde lo transmitirán.

Distinto a otros canales, donde toca pagar una suscripción premium para poder disfrutar de los partidos, el encuentro de la final de la Champions League podrá verse totalmente gratis en territorio colombiano, específicamente por el canal ESPN. Ahora bien, hay que aclarar que debe tener un operador de televisión como Claro, Movistar o DirecTV para tener la señal del canal deportivo; pero la mayoría de los colombianos cuentan con dichos operadores, así que no es problema.

Es un día especial . No se vayan a perder un solo detalle de la final. Ya pueden disfrutar de la previa en Espn y Starplus.#UCLFinal #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/kjC6Ehnggz — Andres Marocco (@andresmarocco) June 10, 2023

Aun así, si no tiene operadores de TV pagos, o no se encuentra en su casa por algún motivo, también puede disfrutar de la transmisión del partido entre Manchester City e Inter de Milán por un canal más tradicional, como lo es la radio. Ya se ha hecho costumbre que las finales de la Champions sean transmitidas por emisoras como Caracol Radio, RCN Radio o Blu Radio, por lo que pueden ser alternativas perfectas para aquellos amantes del fútbol que no tienen un televisor cerca.

Otra opción que puede utilizar es la de los portales especializados o los canales de Youtube de algunos medios que tienen los derechos para transmitir vía internet las acciones del partido, eso sí, no podrá ver la señal televisiva ya que esa solo se verá a través de ESPN. Finalmente, está Star Plus, plataforma de streaming que también pasará la final de la Champions League; pero por la que hay que pagar suscripción mensualmente.