El martirio que vivió Obvidio en Sábados Felices por la hipocresía de sus compañeros

Sin ningún tipo de filtro y hablando sin titubear, Carlos Andrés Mejía, la cabeza detrás del personaje de Obvidio de Sábados Felices, contó como fueron sus inicios en el programa más longevo de la televisión colombiana. Lo que se pensaría es una producción donde las risas y el humor no faltan, resulta que es un lugar en el que la envidia y la hipocresía son el pan de cada día. El humorista aseguró que muchos intentaron humillarlo y jugar a la doble con él, que pusieron en duda su talento e incluso insinuaron que había entrado a Caracol por palanca.

Y es que hay que recordar que Obvidio, desde su debut como cuenta chistes, se convirtió en uno de los personajes más queridos de Sábados Felices; incluso, también fue el hit del magazine matutino de Caracol, Día a día, en donde actuaba como el impertinente hombre de los servicios generales del canal. Sin embargo, desde que entró a la producción humorística tuvo que sufrir la envidia de sus compañeros, quienes inventaban chismes sobre él e intentaban dejarlo mal con sus jefes.

Según afirmó, las humillaciones iniciaron antes de convertirse en un personaje regular del programa. En su faceta como cuenta chistes, se dio cuenta de que aquellos personajes por los cuales tenía gran admiración, detrás de cámara, eran engreídos y totalmente diferentes a como se mostraban en Sábados Felices. Ya cuando entró al elenco principal, se enteró que además eran falsos.

«Algunos compañeros me saludaban y me decían: hermano, qué bacano, bienvenido; pero iban a decirle al jefe: no, no sé, el man como que no pega en el equipo, no está haciendo las cosas bien, llega tarde, no se aprende los libretos . Entonces el jefe me llamaba y me ponía las quejas» aseguró el interprete de Obvidio. Además, también afirmó que algunos insinuaron que su llegada al Caracol había sido por rosca, momento en el que tuvo que pararlos y ponerles los puntos sobre la íes.

Por ultimo, ‘Obvidio’ confirmó que ese mal ambiente del programa no le afectó en lo más mínimo porque no le prestó atención a la envidia de sus compañeros. Sin embargo, les dejó muy claro que su llegada a Sábados Felices había sido fruto de su trabajo y su talento, y que no tenían por qué intentar pordebajearlo. ¿Será que esa envidia es la que está acabando poco a poco con el programa humorístico?