- No solo es Tesla: los 5 carros eléctricos que llegaron a Colombia con buenos precios y tecnología que sorprende

Colombia ha tomado gran relevancia para múltiples marcas que están aterrizando con propuestas innovadoras. Aunque la gran noticia ha sido Tesla, este es apenas un nuevo actor en la movilidad sostenible, pues el país ha presenciado la llegada de vehículos para todos los gustos y todos los bolsillos. Le contamos cuáles son esos nuevos carros eléctricos que aterrizaron en el país y qué es lo que ofrecen. Algunos de ellos llegan con precios muy buenos y otros, con diseños y tecnología realmente impresionantes.

Geely, la marca que llegó de la mano de Vardí con un modelo muy competitivo

Una de las grandes sorpresas de las más recientes semanas fue Geely, una marca china que llega con el respaldo del Grupo Vardí. Para competir en el creciente mercado de carros eléctricos, presentaron su EX2, un modelo que se puede mover tranquilamente en la ciudad, con una autonomía de hasta 410 kilómetros. Además, tiene una potencia llamativa, aunque vale la pena recordar que estos modelos entregan su torque de manera inmediata, en comparación con uno a gasolina.

Respecto a su precio, este modelo llega desde $80.990.000, lo que lo convierte en un vehículo atractivo. Eso sí, hay versiones más completas y con un valor más elevado, pero no deja de ser competitivo frente a los demás autos que hay actualmente en el mercado. Claro que también hay otros modelos como el EX5 o el Starray Em-i, que es híbrido.

Voyah, marca que aterriza con personalidad y uno de los carros eléctricos más llamativos

Otro de los actores que llegó recientemente y está buscando sorprender en el país es Voyah, una marca de lujo proveniente de China y que también aterriza con alta tecnología. Esta pertenece a Dongfeng Motor Corporation y, para sorprender a Colombia, presentaron su vehículo Courage. La camioneta eléctrica llega con un diseño elegante, tecnología e interiores de alta gama.

Su rango de autonomía es de más de 600 kilómetros, lo que lo convierte en un modelo más llamativo. Es capaz de llegar de 0 a 100 km/h en tan solo 6,8 segundos. De igual forma, vale la pena decir que Courage también está muy bien equipado en materia de seguridad. Su precio de lista es de $185 millones, aunque vale la pena poder conocer este modelo para descubrir todo lo que ofrece.

Una nueva marca que, sin duda, llega para ser tendencia en el país por su equipamiento, tecnología e incluso por su precio.

BYD, la marca que no deja de presentar novedades en Colombia

Entre las novedades de BYD, se presentó la Yuan Up Lux, la versión más equipada de este modelo. Este vehículo está lleno de tecnología en materia de seguridad, con múltiples asistencias a la conducción. Su diseño sigue siendo igual de llamativo y ofrece una autonomía de hasta 380 kilómetros, además de tener una muy buena aceleración.

Su interior es premium, además de incorporar ciertas mejoras en materia de tecnología en el asiento del conductor y el del pasajero. Es un vehículo espacioso y que está llamando la atención. Este modelo llega con un competitivo precio de $114.990.000, un valor que, sin duda, pone a competir a este vehículo con modelos de otras marcas que también están comercializando carros eléctricos.

Dongfeng Box, un nuevo carro eléctrico que competirá con varias marcas en el país

Hay que empezar diciendo que este vehículo llega con un diseño llamativo, algo compacto, pero ideal para el día a día. Se puede encontrar en dos versiones y tiene una potencia que responderá muy bien en diferentes situaciones. Respecto a su autonomía, ofrecerá hasta 340 kilómetros en WLTP. El interior de este modelo es muy completo y tiene amenidades como sensor de lluvia o acceso al vehículo sin llave.

También llega con una variedad de colores, por lo que se podrá adaptar a diferentes gustos. En materia de seguridad, promete tener el equipamiento necesario para todo tipo de imprevistos o incluso para evitar colisiones. Uno de los aspectos más llamativos de este modelo es que llega al país con un valor súper competitivo. Su precio de entrada es de $79.900.000, aunque podremos conseguir una versión más equipada por unos pocos millones adicionales.

Volvo presenta su modelo para todos los terrenos, uno de los carros eléctricos que más sorprende

Un modelo potente, eléctrico, capaz de alcanzar altas velocidades de manera rápida, pero también es audaz, aventurero y equipado para los terrenos más complejos. Así es la nueva Volvo EX30 Cross Country. Lo mejor del caso es que ofrecerá hasta 476 kilómetros de autonomía, con la posibilidad de cargar del 10 % al 80 % en solo 26 minutos.

El modelo equipa una tracción integral inteligente que ajusta la potencia entre las cuatro ruedas para optimizar el agarre y la estabilidad del vehículo. Es un modelo que llega para ser visto en la ciudad, en la carretera y hasta en la trocha. Su interior no tiene nada que envidiarle a nadie: es Volvo, una máquina llena de seguridad y de muchas sorpresas.

Aunque es el de mayor valor ($275.000.000), tiene los argumentos para justificar su precio. Estos son apenas algunos de los nuevos carros eléctricos que llegaron al país, aunque el mercado en este momento está lleno de nuevos híbridos y a gasolina que vale la pena conocer.

