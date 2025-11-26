- José Félix Lafaurie arremete contra Procuraduría, Defensoría y apoya los bombardeos a las FARC

El presidente ejecutivo de Fedegán defendió a las Fuerzas Militares y criticó de frente a entidades y ONG que cuestionan las operaciones contra las disidencias

Frente a las más recientes acciones contra los terroristas de las FARC, que incluyeron bombardeos dirigidos a estas estructuras al margen de la ley con saldo de adultos y menores de edad dados de baja, el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, salió en defensa de las Fuerzas Militares y contra estas organizaciones ilegales que han incrementado el reclutamiento de niños y jóvenes en todo el país.

En su más reciente escrito semanal, el alto ejecutivo criticó las discusiones bizantinas que se han dado en torno a este hecho y su propósito: deslegitimar y atar las manos de los uniformados que tienen el deber de defender a los colombianos de las acciones delincuenciales de estos grupos guerrilleros financiados por las rentas ilícitas.

#Atención #Urgente #Análisis



Comparto mi más reciente columna: Reclutamiento de menores: ¿discusión bizantina?



➡️ https://t.co/h3OC1qOp8M



“Si se sabía o si era posible saber, allí en el terreno, que había menores de edad reclutados…Si no se sabía, por qué no se sabía y si es… — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) November 23, 2025

¿Qué se ha dicho?

El procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, salió con declaraciones que más parecían un trabalenguas: “Si se sabía o si era posible saber, allí en el terreno, que había menores de edad reclutados… Si no se sabía, por qué no se sabía y si es que era inevitable saberlo... Si se sabía, qué previsiones se tomaron”.

¡Qué tal! Afirma Lafaurie Rivera que “más parece un juego bizantino de palabras, al estilo de los teólogos que se devanaban los sesos en Constantinopla adivinando el sexo de los ángeles”.

José Félix Lafaurie.

El dirigente gremial también cuestionó que en la mitad, el “centro movedizo”, desconcertado ante un viraje en la política de seguridad del gobierno Petro que no sabe si rechazar o defender, sin parecer incoherente ni arriesgar sus cálculos políticos hacia 2026.

Además se fue en contra de la Defensoría del Pueblo, institución que expresó que la presencia de menores en los campamentos “con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque”, mientras condena el reclutamiento forzado que, según la Procuraduría, entre 2024 y lo corrido de 2025 suma más de 740 menores convertidos en combatientes.

“Es la misma posición ambivalente de las ONG de Derechos Humanos, que rechazan los bombardeos y defienden a ultranza la prioritaria protección de la niñez, mientras exigen respeto al DIH y el fin del reclutamiento forzado. ¿A quién se lo exigen…, acaso a Mordisco? ¡Qué cinismo!”, agregó en su escrito titulado “Reclutamiento de menores: ¿discusión bizantina?”.

¿Qué dice el DIH?

El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) indicó que el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, establece que: “Los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados…”, rango de edad compartido por la Corte Penal Internacional, que tipifica ese reclutamiento como crimen de guerra.

Agregó que la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) definió que “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años”, aunque deja la posibilidad a las Fuerzas Armadas de reclutar menores entre 15 y 18, pero lo prohíbe terminantemente a grupos armados que no pertenezcan a las fuerzas armadas de un Estado.

El dirigente gremial manifestó que en Colombia, el Código de Infancia y Adolescencia no deja duda: Son niños las personas entre 0 y 12 años y adolescentes entre 12 y 18 años, en tanto que el Código Penal tipifica como delito el reclutamiento de menores de 18 años.

José Félix Lafaurie recordó la Operación Berlín (2010-2011), cuando las FARC de Timochenko pretendían cruzar el país con un ejército de niños que fue interceptado y, según medicina legal, murieron 28 menores, aunque más de 70 para las narrativas de la izquierda.

A renglón seguido citó uno de los ensayos de la senadora y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal: en ese entonces “la izquierda abrió un juicio moral contra el Ejército, pero se le olvidó abrir un juicio moral contra quienes utilizaron a menores como escudos humanos para evitar la acción legítima de la Fuerza Pública”.

Lea la columna de José Félix Lafaurie Rivera en este enlace

Le puede interesar: La estrategia de Fedegán para poner a buena parte del mundo a comer carne de res colombiana, China la que más compra

