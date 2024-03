No se tiren a la selección

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La selección Colombia juega y juega, como no lo hacía desde el 2014 cuando fue arrebatadora en el Mundial y alcanzó su mejor figuración. Gana, tiene alma, técnico, jugadores tremendos, estrellas en fermentación y hasta un uniforme espectacular.

Sin embargo, la historia futbolística nacional ha sido por costumbre la de la cima al precipicio. Los jugadores y los técnicos (en general los técnicos colombianos), sus colosales e inolvidables culpas han tenido.

Pero otra parte de equivocación, y lo suficientemente abultada, puede atribuirse igualmente a los comentaristas deportivos; esa especie de inquisidores, sobre todo en la televisión y la radio, que con sus teatrales voces endiosan, ordenan, sentencian y embuten todo en una licuadora de la que finalmente quedan restos viscosos de Selección que se van por el desagüe.

No hay ni que decir que no son ellos los que juegan, los que hacen los goles o los reciben. Pero tienen influencia en el juego de los jugadores, en las frustraciones de estos, en su engrandecimiento inoportuno o hasta en la capacidad de aguante de los entrenadores.

Así es que esta columna a manera de carta, de ruego si así lo prefieren, es para pedirles señores comentaristas en esta semana que desde hace no sé cuántos cientos de años convoca a la reflexión, que precisamente en esta oportunidad cuando el equipo, los jugadores individualmente y el técnico pintan bien (en realidad muy bien), tengan un poco de prudencia, lo que significa un listado de cosas como estas:

No digan que esta Selección ya ganó o está obligada bajo pena de arder en el fuego eterno si no lo logra, a ganar el Mundial, la Copa América, el supermundial de las galaxias.

Eviten decidir por el técnico, no lo odien porque no hace lo que ustedes concluyen en sus tableros de ficción, porque no alinea al jugador que ustedes buscan promover; no le ordenen desde sus micrófonos en qué momento poner a este o a tal; en qué momento sacar fulanito, cuando cambiar de cuatro dos a cinco tres triangulando (¿Se entiende?).

Ni por asomo, por favor ni por asomo, le aconsejen eso de “mantener el cero”, “guardar la pelota”, “administrar energías”

dicho sea de paso, no le prescriban desde sus recetarios que se eche para atrás o que haga tal cual le oí atónito en una oportunidad a un comentarista de apellido Alfaro: "Colombia debe pensar primero en el primer gol, y luego sí pensar en el segundo".

Vieran qué útil resultaría que se abstengan de decretar desde ya que Lorenzo, el técnico que no ha perdido un partido, se tiene que ir si pierde el próximo partido. Que ahora sí mostró el cobre, que ahora si sería un títere sin cabeza y definitivamente estaría pidiendo reemplazo para que vuelva el Bolillo Gómez.

Y eso sí, sobre todo esto: mucho se les ruega que eviten sublimar a los jugadores como si dioses de mantequilla fueran; obligar a que regresen a la Selección Falcao, Mondragón o Willington, afirmando con voz lacrimosa que no hacerlo constituye una infame ingratitud; esa manía de entrevistar día y noche a las mamás o a los hermanos de los jugadores que lucen alegres; o transmitir desde las austeras casas del pueblo en el que nacieron.

Recuerden cómo a Mina, un impresionante jugador, casi lo acabaron transmitiendo desde Guachené con todo el pueblo un día saltando y un partido después llorando.

