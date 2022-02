No se aguantó más: la ira de Luisa Fernanda W por lo que inventan de ella

.Publicidad.

"Qué manera tan indelicada de joder a una persona, no entiendo cuál es la necesidad de agarrar mi historia y poner información falsa" inició Luisa Fernanda W en sus redes sociales donde contó la situación que atravesaba por personas malintencionadas. Según lo narrado por ella, habían publicado un video de ella pero con otra información que decía: "No importa la situación de Rusia y Ucrania, pero voy a lanzar un libro" datos que ella misma desmintió pero acto que la enojó hasta el punto de confesar que podría recibir amenazas por cosas así.

"Me estoy asesorando en ese tema porque no puedo permitir que a mí me sigan viendo la cara de huevona. A lo largo de mi carrera en redes sociales mucha gente me ha querido joder la vida así con información falsa. Soy un ser humano con errores pero siempre intento hacer las cosas de la manera correcta y así me equivoque, lo corrijo. Yo no puedo permitir que vengan personas indelicadas a hacer de mi imagen su contenido" continuó la paisa que hasta tomó medidas legales contra quienes publicaron el video manipulado.

-Publicidad.-

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luisa Fernanda W (@luisafernandaw)

Publicidad.

Vea también: