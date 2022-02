El ataque de Amparo Grisales a Margarita Rosa de Francisco

.Publicidad.

Todo empezó con un trino, extraño para muchos, que publicó la expresentadora del Desafío de Caracol. “Uno le puede decir a alguien ‘cállese’ cuando no tiene el poder para hacerlo callar a la fuerza” escribió Margarita, a lo que la actual jurado de Yo Me Llamo, no se calló. Tal vez sintiéndolo como una indirecta, Amparo Grisales no fue para nada discreta en su respuesta, pero finalizo mandándole un abrazo a quien en un pasado consideró amiga.

Entonces “ CÁLLESE HERMANA”

No me gusta ese tipo de fuerza y menos usada cuando se tiene ‘poder’..!!

Respire amiga…!!

( aunque según ud.nunca lo fuimos)

Abracito de Luz Rosa …!!🌷 https://t.co/J5O6RNAX3y — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) February 24, 2022

Aunque no es la primera vez que Margarita Rosa de Francisco recibe un ataque por parte de la mujer con la que protagonizó hace más de 30 años la novela ‘Los pecados de Inés de hinojosa’; la también columnista hace cas omiso a los comentarios de Grisales y no le responde en redes sociales. Caso similar a cuando esta última la llamó incoherente durante las épocas del Paro Nacional en junio del 2021.

