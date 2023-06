”No quiere darle el divorcio”: la razón por la que Nicolás Petro y Laura Ojeda no han podido casarse

.Publicidad.

Tras escuchar el nombre de Nicolás Petro y su exesposa Day Vásquez, los internautas piensan en las denuncias públicas que hizo la mujer, donde se vincularía al diputado con narcotraficantes. No obstante, la expareja sigue dando de qué hablar a día de hoy y no por dicho escándalo. Se trataría de un problema de la actual pareja del hijo del presidente, Laura Ojeda. Quien no da respiro al tema de su boda en redes sociales.

A través de instagram, se ha vivido una batalla campal entre la exesposa del político y su nueva novia. Tal parece que sus planes de boda se han visto frustrados y no quisieron mantenerlo privado. En unas historias, Laura Ojeda, realizó una dinámica para responder preguntas a sus seguidores, cuando le preguntaron por sus planes de boda, ella se destapó en contra de Day Vásquez: “Él ha insistido en el divorcio por mutuo acuerdo y ella no quiere dárselo, a pesar de que ella tiene novio. Además, con todo lo que ha pasado y cada quien con sus vidas, pero ella no quiere dárselo. Entonces toca esperar el proceso de demanda”, afirmó Ojeda, quien asegura que el proceso es lento porque Nicolás Petro no ha podido divorciarse.

No obstante, Day Vásquez, no quiso quedarse callada y contó su parte de la historia: “No hay ningún proceso de divorcio, hace más de 20 días pasé el número de mi abogado y ni siquiera lo han llamado. Parece que el que no quiere divorciarse es otro. Las cosas como son” contó desde su perfil. A todo este drama, se unió Nicolás Petro en defensa de su prometida. Desmintiendo la disposición del abogado: “Hace unos días me pasaron el contacto de un abogado para le divorcio. Solo ayer se logró contacto con el abogado. Ojalá sea un trámite rápido y sin trabas, y así, darle fin a este amargo ciclo de mi vida”, comunicó a través de redes sociales.

No se sabe a día de hoy cuál es la versión verídica, pero no sobra recordar que recientemente la ex esposa del hijo del presidente recibió amenazas, por lo que la Fiscalía General pidió aumentar el esquema de seguridad para ella. Ya que es un testigo clave para las investigaciones que se adelantan en contra de Nicolás Petro.

