No hay tarima para tanto show: Continúa pelea entre J Balvin y Residente

.Publicidad.

Cuando parecía que el enfrentamiento a muerte entre Residente y J Balvin era cosa del pasado, los artistas continúan con el show. Todo inició cuando el colombiano incitó al boicot en los Latin Grammy que harían un homenaje a Rúben Blades y en los que no fue nominado. René Pérez, más conocido como Residente, criticó a J Balvin y calificó su música como un carrito de hot dog. Aseguró que su llamada a entorpecer los premios era por que el año pasado había sido nominado 13 veces pero solo ganó uno. Sin embargo, Residente terminó eliminando el video minutos después.

Como respuesta, J Balvin publicó un hot dog en su cuenta de Instagram e inclusive su papá salió en su defensa. Tras el show, Residente le respondió una vez más: "Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes Respeto tu opinión. ¡Qué más falso escribirme una p***** por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno. Yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona, no veinte personas distintas como tú". La pelea entre los artistas apenas empieza.

-Publicidad.-

Le podría interesar: