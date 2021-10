Noel, el brazo galletero con el que Nutresa conquista Colombia y el mundo

.Publicidad.

Cuando nació hace 105 años, un 2 de febrero de 1916, Noel no se llamaba Noel, no vendía galletas Saltines y no tenía los 2 mil funcionarios que albergan hoy solo las instalaciones de su planta de Guayabal, en el sur de Medellín.

De la unión de 10 empresarios antioqueños preocupados por la escasez de alimentos que vivía la región en plena primera guerra mundial, nació bajo el nombre de Fábrica Nacional de Galletas y Confites que en los años por venir sería Noel, la marca líder de galletas y principal proveedor de alimentos para navidad de los hogares colombianos. Para mediados de 1916 apenas contaba con tres empleados y 14 obreros en la sede de Ayacucho, en el centro de la capital paisa.

Y es que desde el principio los directivos de la empresa sabían que su principal enfoque serían los festejos decembrinos. Tan solo un año después de su fundación se empezaron a ofrecer productos empacados con motivos navideños, lo cual causó furor alrededor del país. Inversionistas bogotanos, barranquilleros, manizalitas y caleños vieron el potencial y pidieron habilitar puntos de venta en sus ciudades, lo cual se haría realidad pocos meses después. Medellín pasaría a ser la sede central. Las Suizas, las Marías, las Soda Vainilla y las Lu-Lu serían sus galletas estrellas para ese entonces, así como también los dulces marca Papagayo.

El voz a voz trascendió las fronteras de Colombia con el pasar de los años. Sin buscarlo necesariamente, en 1925 se realizó la primera exportación a Panamá por una visita de ejecutivos alimentarios de dicho país a la primera planta de Medellín. El negocio crecía en medidas inesperadas y ya era urgente registrar una marca que protegiera su receta. Por decisión de Fernando Escobar Chavarriaga, su primer gerente, se hizo un concurso público para bautizar a la compañía y su fábrica. Noel resultó como nombre ganador, el cual fue registrado y propuesto por Marcelina Ospina, una madre de familia comprometida, quien recibió un premio de 50 pesos y varias libras de galletas.

Llegada la década de los 30, en las instalaciones de Noel se producían una tonelada de galletas diarias y nacen las dos marcas insignia, las cuales se conservan actualmente: Sultana y Saltín Noel. También empezarían a producir chocolates, fideos, tallarines, entre otros. Pero debido a un incendió en sus instalaciones, se construyó la actual sede ubicada en Guayabal que resultó llamando la atención de grandes conglomerados como la Nacional de Chocolates que se volvería accionista de Noel.

Para el año 1959, Noel fue consolidada como una de las 15 empresas más importantes de Colombia. Frunas, chicles, galletas Festival serían la innovación de aquella época y sus llegadas tuvieron gran éxito en el país y sus alrededores. Ese mismo año, la gigante gringa Kelloggs firmó un convenio con Noel para hacer de esta marca su única distribuidora certificada en Colombia. Un año después, la compañía de galletas daría un gran salto al comprar Productos Zenú.

Las exportaciones crecían con el tiempo. Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Aruba, Panama, entre otros, le dejaban un saldo de utilidades de 600 mil dólares en 1974, lo que le permitieron finalmente competir en Estados Unidos y Brasil algunos años después. La marca se volvió tan fuerte que sus directivos fueron invitados a participar en la creación del Grupo Empresarial Antioqueño.

En 1981 se empiezan a comercializar Ducales, las galletas del toque secreto. En 1990 nace la marca Recreo y dos años más tarde Mini Chips. En 1993 y 1995 respectivamente, Noel conquista dos socios importantes en el mercado colombiano: Heinz y Bimbo. En 1998 nace Tosh, seguida por Trigueñas, Antojos, Dux, Toy y galletas Montblanc. Por primera vez, una exportación de sus galletas llegaría al continente africano: Gabón se volvería un principal destino alrededor de 100 toneladas de productos cada año.

Después de comprar varios negocios de abastecimiento en su cadena productiva, como lo fueron los Molinos Santa Marta de Buga, para el suministro de trigo o Litoempaques para la innovación de sus presentaciones, Noel inició el nuevo milenio más fuerte que nunca con serios cambios: cambió su nombre por Compañía de Galletas Noel, enfocándose en la producción de galletas dentro de la sociedad Industrias Alimenticias Noel. El conglomerado francés Danone se convirtió en socio estratégico con el 30% de las acciones para el año 2000.

Posteriormente, el Grupo Nacional de Chocolates cambia su nombre por Grupo Nutresa y Noel hace parte del Negocio Galleta, representando el 58% de un sector productor de 40 millones de dólares en utilidades para el 2014.

Actualmente, el éxito de esta filial del Grupo Nutresa no está solo en que produce 350 toneladas diarias de galletas, sino en cómo se ha reinventado y ampliado su portafolio para llegar a más mercados, incluso a países tan lejanos y exóticos como las islas Fiji, el Congo y hasta Argelia. En total, Noel tiene participación en 52 países, de los cinco continentes, con nuestras principales marcas: Festival, Ducales, Dux, Saltín Noel y Navidad Noel.

A través de su filosofía “Vive con Sentido”, Noel continua enfocada en una creciente generación de valor a través de productos de crecimiento rentable, con expansión internacional que ha puesto a dicha marca al frente del liderazgo de los mercados en galletas que conquistaron el 98% de los hogares colombianos en todas las navidades desde el 2010.

