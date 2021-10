“Ya parezco Vicky Dávila”: pulla de Epa Colombia a la directora de Semana por aumentar su seguridad

.Publicidad.

“Aumenté la seguridad a la hora de salir, ya tengo más escoltas. Ya parezco Vicky Dávila, el éxito trae consecuencias, ahora me siento más respaldada” inició Epa Colombia para contarle a sus seguidores que son cada vez más los escoltas que la acompañan mientras va manejando, por las puertas, adelante y atrás son varias las motos que rodean el carro de la dueña de keratinas.

“A mí muchas personas me han querido hacer daño. No entiendo por qué marcas tan grandes me hacen esto, ustedes deberían apoyarme, no dañarme, como ven que ya no pudieron con la Dian, ni con Invima, ni Secretaría, van es contra mi vida” continuó Daneidy Barrera que también lanzó una advertencia a las marcas de keratinas grandes que la persiguen y atentan contra su vida.

“Si me siguen atacando esas empresas grandes de keratinas las voy a publicar, así se vengan miles de demandas yo quiero que me dejen quieta. No puedo seguir con mi vida así, yo no le he hecho daño a nadie, a nadie he matado, a nadie he robado” finalizó Epa Colombia en sus redes sociales.

