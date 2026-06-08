- No está claro quién será el próximo presidente de Perú en un voto finish

El izquierdista heredero de Pedro Castillo va adelante de Keiko, la derechista hija de Alberto Fujimori, gracias a los votos de pueblos apartados que le favorecen

La noche del domingo 7 de junio los peruanos se fueron a acostar sin conocer los resultados de la elección que define el próximo presidente de su país.La reñida votación entre la aspirante derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez se han convertido en un verdadero voto finish cuando al mediodía del lunes aún faltaba por contar el 4 % de las mesas y Sánchez pasaba a la cabeza con 94 % de las mesas contabilizadas.

Desde el cierre de las urnas a las cuatro de la tardedel domingo comenzó a sacar ventaja la hija del expresidente Alberto Fujmori que busca la presidencia por cuarta vez. El conteo en boca de urna le fue favorable con un punto de diferencia según las encuestadoras Ipsos y Datum: 60,7 - 49,3 en la primera; 50,5-40.6 en la segunda.

Keiko salió ganadora en el conteo en boca de urna

El empate técnico se mantuvo toda la noche y se refozó con el conteo rápido que volteó el ganador y colocó a Sánchez en el primer lugar. Así fue: Ipsos/Transparencia: Roberto Sánchez 50,3 % y Keiko Fujimori 49,7 %. Datum puso Roberto Sánchez 50,14 % y Keiko Fujimori 49,86 %. Un margen tan estrecho que fue considerado un empate técnico.

Sin embargo, el resultado oficial seguía muy ajustado al empezar la tarde del lunes. Con cerca del 94 % de las actas procesadas por la ONPE, el heredero de Castillo s Juntos por el Peru tenía 8.799.330 votos, el 50,022 %; y la heredera de Fujimori de Fuerza Popular 8791.529 con 49,978 %.

Los peruanos confían en el conteo rápido porque desde la votación de Pedro Castillo contra Keiko Fumijori en 2021 el resultado ha sido práctica y totalmente coincidente con el oficial que se divulga después.

Los dos aceptan el empate

Los dos candidatos aceptaron ya ese empate. Tanto Sánchez como Fujiori han mantenido serenidad y calma. Sánchez fue a la cárcel de Barbadillo a recibir en compañía de Pedro Castillo los resultados de la encuesta en boca de urna. Una de las promesas de su campaña fue la liberación de Castillo a quien considera un preso político. En ese momento sostuvo ante un enjambre de periodistas su confianza en el triunfo, anotando que en Lima, donde había sacado el 3 % de la votación en le primera vuelta se estaba proyectando 33 %.

Desde el balcon de la PLaza San Martín Guzmán tuvo un aite triunfalista tras concer el conteo rápido

Tras conocere el conteo rápido Guzmán salió al balcón de la Plaza de San Martín en el centro Histórico de Lima con un aire triunfalista, pero contenido. Por su parte, Keiko optó por una intervención más sobria ante militantes y simpatizantes, donde insistió en que aún no había un ganador oficial y pidió esperar el conteo definitivo de votos y mantener la vigilancia sobre el proceso electoral.

Fujimori y Guzmán, tras reconocer el empate han llamado a esperar el conteo oficial hasta el final. Y han pedifo que no se levanten tesis de fraude infundadas que generen inestabilidad.

En la primera vuelta Keiko obtuvo un contundente primer lugar on cerca de 800.000 votos de diferencia sobre el egundo, mientras Guzman y el exalcale de Lima ultraderechista Rafael López Aliaga disputaron ese seguno puesto voto a voto desde el 12 de abril hasta el 17 de ayo.

Guzaman ha sido claro en decir que se aceptaran los resultados y ha cambiado su estilo a uno más moderado en los últimos días de la campaña tratando de captar el apoyo del voto urbano que le era esquivo. Su jefe Castillo y él se apoyaron en el voto rural de apartadas regiones simbolizadas en el gran sombrero chotano que los identifican.

Este tono prudente de ambos refleja la conciencia del estrecho margen y busca evitar tensiones mayores en las próximas semanas de recuento. Mientras tanto Perú permanece en vilo esperando el 100 % del conteo, el veredicto final del JNE el 15 de julio, que no será diferente.

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