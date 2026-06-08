- El partido que cierra un capítulo en el Atanasio Girardot

Mientras Junior y Nacional disputan la final, la Alcaldía de Federico Gutiérrez alista la renovación más ambiciosa del Atanasio.

La final del fútbol colombiano entre Junior y Atlético Nacional no solo definirá un campeón. También marcará el cierre de una etapa en la historia del estadio Atanasio Girardot, que se prepara para la mayor transformación desde su ampliación realizada a comienzos de la década de 1990.

Si se cumple el cronograma previsto por la Alcaldía de Medellín, en julio comenzarán las obras de renovación y ampliación del principal escenario deportivo de Antioquia. Antes del inicio de los trabajos, la administración del alcalde Federico Gutiérrez anunciará al ganador de la licitación encargada de ejecutar el proyecto.

Una vez concluidas las obras, el Atanasio Girardot se convertirá en uno de los estadios más modernos del país. La capacidad aumentará hasta cerca de 60.000 espectadores, contará con una cubierta total sobre todas las tribunas, una nueva fachada tecnológica para proyecciones y una renovación integral de la gramilla.

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Los cambios también incluirán la modernización de los espacios internos. El proyecto contempla la instalación de cámaras con reconocimiento facial, adecuaciones tecnológicas para cumplir estándares internacionales y la recuperación de más de 40.000 metros cuadrados de espacio público en el entorno del complejo deportivo.

La historia del escenario comenzó en marzo de 1953, cuando fue inaugurado en medio del proceso de industrialización de Medellín. Cuatro décadas después, durante la administración de Juan Gómez Martínez, el estadio fue sometido a una importante remodelación que incrementó su capacidad de 34.000 a más de 53.000 espectadores.

Ahora, la iniciativa ha sido retomada por la administración de Federico Gutiérrez, que ha defendido la necesidad de modernizar el escenario. Según ha señalado el mandatario, Medellín merece una infraestructura acorde con la tradición y el nivel competitivo de sus equipos.

La inversión estimada asciende a cerca de 750.000 millones de pesos. Aunque la obra será desarrollada mediante una Asociación Público-Privada (APP), la administración municipal ha insistido en que el estadio seguirá bajo control público. También se contempla la participación complementaria de recursos privados.

El cronograma incluye una fase inicial de estudios de suelo y trámites técnicos y urbanísticos. La estructuración, diseño y ejecución estarán a cargo del Inder Medellín y de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). La meta es que la renovación concluya durante el segundo semestre de 2027.

Por eso, más allá del resultado entre Junior y Nacional, la final de esta noche tendrá un significado especial: será el último gran partido antes de que el Atanasio Girardot inicie una nueva etapa de su historia.

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